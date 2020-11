El Consell Comarcal desvetlla els guanyadors del Concurs de fotografia del patrimoni

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha reunit el jurat del concurs de fotografia de patrimoni que enguany estava dedicat als edificis modernistes. Aquesta convocatòria, que promou l'àrea de Cultura de l'ens comarcal, es desenvolupa com a eina de sensibilització en el marc del patrimoni cultural de la zona i aquest any arribava a la vint-i-cinquena edició -la tercera traslladada a les xarxes socials.

El conseller comarcal delegat de l'àrea de Cultura, Josep Maria Bernils, valora molt positivament la participació que s'ha mantingut malgrat la situació provocada per la Covid-19, tot assenyalant que «en un any tant estrany com aquest, on durant algunes temporades hi han hagut limitacions territorials en la mobilitat dels ciutadans, ens satisfà aquest volum de participació i la qualitat de les imatges que, en general, hem rebut en aquest nova edició a través d'Instagram. Les fotos premiades, a més, ens permeten descobrir edificis poc coneguts del modernisme a la comarca.»

Al tancament del concurs, els usuaris de les xarxes van penjar 54 fotografies amb l'etiqueta #modernismeCCAE de les quals 31 van entrar a concurs en complir tots els requisits de les bases legals. El jurat va premiar tres publicacions: la creativa, la inèdita i la popular. Els guanyadors rebran un trofeu i un premi de 400 euros.

L'usuari @gas_mountain és el guanyador de la categoria d'inèdita per una foto d'un panteó modernista del cementiri de Figueres. Els membres del jurat van triar aquesta foto en considerar que el guanyador va saber trobar l'arquitectura modernista més enllà de les façanes d'habitatges. El panteó Dalí és un petit edifici de planta quadrada amb decoracions florals.

Guanyador de la categoria d'inèdita. FOTO: @gas_mountain

La fotografia guanyadora de la categoria popular correspon a una instantània de l'usuari @dolly_07 per una foto de Can Parellada d'Agullana. Aquest edifici va ser encarregat a Antoni Gaudí i és un dels edificis modernistes més destacats del poble.

Guanyadora de la categoria popular. FOTO: @dolly_07

Miquel Planells ha guanyat la categoria de creativa per una imatge de la Casa Roda de Figueres. El jurat en destaca el contrast de colors així com la simetria de la foto sense menystenir que l'element que surt en primer terme delata l'estil modernista de la construcció, que data de 1911.