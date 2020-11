El documental dels anys joves de Dalí premiat al festival Arte Non Stop de l'Argentina

El documental Salvador Dalí. Diaris de Joventut. 1904-1929, produït per la Fundació Gala-Salvador Dalí, ha estat guardonat amb dos premis al festival de cinema argentí Arte Non Stop celebrat del 26 al 30 d'octubre. En la categoria de pel·lícula documental, ha rebut els premis a millor guió –concebut per Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, i David Pujol, guionista i director del documental– i millor producció.

El documental, realitzat per DocDoc Films, abraça des del naixement de Salvador Dalí, l'any 1904, fins al 1929, quan Figueres, Barcelona, Madrid i París van esdevenir les geografies i les escenografies del geni empordanès.

El fil argumental del documental es basa en l'autobiografia La Vida Secreta de Salvador Dalí. Mostrant documentació profusa sobre Dalí i la seva obra, alguna inèdita, explica aspectes claus del jove pintor empordanès: la infantesa, marcada per la mort del seu germà, els primers estudis d'art a Figueres, l'estada a la Residencia de Estudiantes, a Madrid, on coneixerà Federico García Lorca i Luis Buñuel, i el viatge a París que li permetrà establir contactes amb artistes com Miró, Picasso i els components del grup surrealista. Descriu la seva evolució artística, que es mou entre avantguarda i tradició, i l'evolució d'una obra que ha esdevingut universal i que permet identificar l'origen de la iconografia daliniana . El documental inclou nombrosos documents audiovisuals i fotogràfics tant públics com privats.

Aquest és el darrer llargmetratge que conforma la trilogia produïda per la Fundació Dalí i que es va iniciar amb La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí (2017) –guardonat en aquest mateix certamen argentí, així com al FAFF de Califòrnia– i prossegueix amb Salvador Dalí. A la recerca de la immortalitat (2018).

Comparteix premi, entre d'altres, amb un documental dedicat a Jaume Plensa titulat Can you hear me? del director Pedro Ballesteros, i el projecte italià sobre l'artista Anish Kapoor titulat Under the skin -Conversations with Anish Kapoor dirigit per Martina Margaux Cozzi.

El documental es difondrà en sales de cinema a partir del mes de gener i posteriorment en cadenes televisives.