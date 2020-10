'Els Brugarol', 'Alguns dies d'ahir i 'Fairfly', a la nova temporada teatral de Roses

Roses ha presentat la nova temporada del Teatre Municipal, que tindrà lloc entre el 17 d'octubre i el 26 de desembre. 'Els Brugarol', 'Solitudes', 'Fairfly' i 'Alguns dies d'ahir', són es espectacles teatrals que es podran veure aquesta tardor al teatre rosinc, que també oferirà les sessions de teatre infantil d'Optimist, un concert de Madamme Mustach, música espiritual a càrrec de Luís Paniagua, i la peça de dansa 'Carrers'. Les entrades es posen a la venda avui, dimecres 7 d'octubre.

Després de la suspensió d'activitats provocada per l'arribada de la pandèmia, el Teatre Municipal de Roses torna a reprendre la seva programació estable, adoptant les mesures de seguretat establertes per a aquesta tipologia d'activitats. La nova cartellera recupera algunes de les actuacions que es van haver d'anul·lar els passats mesos de març, abril i juny, i incorpora noves propostes. El regidor de cultura Èric Ibáñez s'ha mostrat satisfet d'haver pogut trobar encaix a les obres que es van haver d'anul·lar la temporada passada i de reprendre l'activitat teatral despres d'aquests mesos d'aturada amb una programació que aposta pel teatre social i compromès novament.

Les representacions que han pogut reprogramar-se durant la nova temporada, mantenint així el compromís adoptat amb companyies i possibilitant que el públic rosinc pugui gaudir d'espectacles que ja havien estat anunciats la passada primavera, són 'Fairfly' i 'Solitudes', en l'apartat teatral, així com el concert 'Nuevas Músicas Ancestrales' i l'espectacle de dansa 'Carrers'.



Teatre

Fairfly, de la companyia La Calòrica, és una comèdia sobre la bombolla de les startups, de la cultura emprenedora i de com mentre es liberalitzen els acomiadaments i es retallen els drets laborals, proliferen les campanyes d'ajut a les empreses emergents i els eslògans motivacionals. Es podrà veure a Roses el dissabte 28 de novembre.

La companyia Kulunka Teatre torna a Roses el 5 de desembre, en aquesta ocasió per presentar el seu segon muntatge després de l'exitós André i Dorine. Solitudes és una història emotiva que combina la gravetat amb el somriure, que commou, sorprèn i emociona, narrada a través de la història d'un ancià que enviuda sobtadament.

Pel que fa a noves incorporacions teatrals, Els Brugarol escrita i interpretada per Ramon Madaula, donarà el tret de sortida a la nova programació el proper 17 d'octubre. Una comèdia familiar amb grans dosis d'humor àcid i intel·ligent que enfronta cara a cara les contradiccions de dues generacions i dues maneres d'entendre el món. La seguirà, el 14 de novembre, Alguns dies d'ahir, de Jordi Casanovas. La història d'una família que veu capgirada la seva quotidianitat amb els fets polítics que van tenir lloc a Catalunya durant els mesos de setembre i octubre de l'any 2017, que compartiran 5 dies de dubtes, preguntes, anhels i patiments, immersos en un viatge emocional i polític.



Teatre infantil

El TMR manté la seva programació de teatre infantil, continuant així donant suport a l'entitat OPTIMIST i a la important tasca realitzada al llarg de la seva trajectòria per apropar les arts escèniques al públic infantil i familiar, a través de propostes de qualitat arribades de tot Catalunya.

Durant aquesta tardor, els títols triats han estat Baobab, A Taula! i The Postman, actuacions que tindran lloc cada primer diumenge de mes.

Música i Dansa

Com és habitual, la temporada al TMR inclourà també propostes musicals de diferents estils. Luis Paniagua, considerat un dels pioners de les Noves Músiques i de la Música Espiritual, oferirà un concert el 25 d'octubre, convidant l'intel·lecte a descansar del pensament discursiu i creant un espai per activar les emocions, els sentiments, l'escolta interior i el silenci.

El 13 de desembre arribarà el torn de Madamme Mustache, que presentarà a Roses la segona part del projecte més personal de l'artista. Si en la primera entrega, Batecs, ens trobàvem amb un disc relacionat amb el cor, ara, amb Neurones, l'artista se centra en la ment, els pensaments i les idees. Dos discos que formen un tot.

L'espectacle de dansa Carrers, interpretada per alumnes dels instituts Illa de Rodes i de la Jonquera, s'inspira en els carrers i en els paisatges urbans com a espais coreogràfics que obren els imaginaris a temors, desitjos, projectes i somnis. La peça forma part de la darrera edició del projecte Mapa de ball, adreçat a escoles d'ensenyament secundari que vol introduir i promoure el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic jove.

Per últim, el TMR acollirà enguany el concert de Nadal que tradicionalment té lloc a l'església de Santa Maria de Roses. Comptarà amb l'actuació del grup Hirundo Maris, compost per l'arpista i cantant catalana Arianna Savall i el tenor i violista noruec Petter Udland Johansen, dedicat a la música des de l'edat mitjana fins al barroc.



Entrades i descomptes

Les entrades per als espectacles de la temporada de tardor es posaran a la venda a partir d'avui, 7 d'octubre, a través de www.rosescultura.cat, o bé presencialment a les taquilles del teatre, els dijous i divendres de 12 a 14 h, i el mateix dia de l'espectacle una hora abans de l'inici. En aquests moments l'aforament per als espectacles és del 70 per cent de la capacitat del teatre, és a dir unes 280 butaques.

Gaudeixen de descompte els titulars del Carnet Club Roses Cultura, Carnet jove i Carnet de jubilat, mentre que tenen entrada gratuïta, en les representacions organitzades per l'Ajuntament de Roses, els menors de 16 anys (sempre que vagin acompanyats per un adult) i les parelles lingüístiques de Roses.