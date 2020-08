Els Manel es preparen per emocionar al públic aquesta nit al festival Sons del Món

El conegut festival Sons del Món que té lloc a la Ciutadella de Roses s'ha hagut de reinventar i oferir totes les mesures d'higiene i seguretat per a poder continuar escoltant música en directe. Cantants i grups coneguts com Miki Núñez, Sopa de Cabra, Diego El Cigala, Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida ja han pujat a l'escenari del festival per fer vibrar al públic. Ahir ho va fer Miki Núñez, aquest vespre és el torn dels Manel amb el seu cinquè disc titulat Per la bona gent i demà els Stay Homas ens transportaran amb la seva música a una etapa que mai oblidarem: el confinament.



Després d'un temps d'incertesa sense saber si es podrien continuar fent espectacles en directe, arriba Sons del Món amb un format totalment inusual perquè el públic torni a gaudir de la música en directe. Cadires, metres de distància i mascareta. Tot aquest reguitzell de mesures no frenen l'eufòria i l'emoció de tornar a veure artistes sobre l'escenari.

Aquest vespre a les deu els Manel començaran el seu concert amb la presentació del cinquè disc, Per la bona gent. que els reafirma com un dels grups més versàtils i inquiets del panorama català. La posada en escena d'aquesta gira és del tot arriscada i aconsegueix que el públic canti les cançons a ple pulmó -tot i haver d'estar asseguts-. Les portes del festival i de la zona village s'obren a les vuit del vespre.



Demà a les deu del vespre els toca als Stay Homas fer vibrar a tot el públic. Un grup de tres amics músics que vivien junts i els va agafar una pandèmia mundial, que en lloc de plorar pels racons de casa, van decidir agafar els instruments que tenien i inventar-ne algun altre amb el que anaven trobant per casa; pujar al terrat, clicar al botó de 'gravant' i penjar els vídeos a Instagram. La seva repercussió va ser tan heavy que inclús el conegut Michael Bublé va versionar una de les seves cançons dedicada a la quotidianitat del confinament.



El festival rebrà a altres artistes de renom com Pablo López, Els Amics de les Arts i Lola Índigo al llarg de la pròxima setmana.