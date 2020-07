Els paisatges de Ricard Ansón s'instal·len a Ca l'Anita

Els paisatges de Ricard Ansón són perfectament reconeixibles per a aquells que han seguit el seu periple professional. La seva és una obra sincera que convida «al retrobament de les coses senzilles» i un reflex de «l'estima per l'ofici». Des de dissabte passat i fins al 30 d'agost, algunes de les seves creacions s'exhibeixen a la sala d'exposicions Ca l'Anita de Roses. Sota el títol Paisatges, l'artista hi mostra quadres realitzats al voltant del paisatge del cap de Creus, que ell coneix i estima profundament, i l'Empordà.

«Ansón ens mostra una manera de veure, una sensibilitat especial, una necessitat de recrear allò que l'ha acompanyat des de la seva infància, el paisatge», s'explica en un text del catàleg de la mostra. També aquí es parla de passió pel dibuix i la pintura que l'artista ha compaginat sempre amb la seva feina professional: «L'art com a forma de copsar la realitat, sense intervenir-hi, sinó simplement com a testimoni meravellat d'allò que l'envolta». Meravellat pels racons, per les formes i pels colors de la seva terra empordanesa.

Ricard Ansón sempre ha estat una persona discreta, un artista que s'ha allunyat dels circuits d'art més oficials però molt conegut a la comarca. Entre els seus projectes destaca com a component del mític Grup 69, al costat dels també artistes Lluís Roura, Daniel Lleixà, Josep Ministral i el desaparegut Ramon Pujolboira.