Els paisatges empordanesos de Ricard Ansón arriben a Ca l'Anita aquest estiu

A partir de demà, dissabte 18 de juliol, i fins al 30 d'agost, la sala d'exposicions de Ca l'Anita rep la mostra 'Paisatges', del pintor Ricard Ansón, un retrobament amb les coses senzilles a través de quadres realitzats al voltant del paisatge del cap de Creus i de l'Empordà.

Ricard Ansón presenta en aquesta mostra racons que ens redescobreixen l'extraordinària atracció de les formes, de la llum i dels colors de l'Empordà, l'estima per l'ofici i per l'art com a relació amb els pigments, els materials i les mides.

Amb aquesta manera de veure i una sensibilitat especial, el pintor recrea en la seva obra tot allò que l'ha acompanyat des de la seva infància, el paisatge. Una passió que constantment ha compaginat amb la feina professional al llarg de la seva vida. El dibuix i la pintura, l'art com a forma de copsar la realitat, sense intervenir-hi, sinó simplement com a testimoni meravellat d'allò que l'envolta.

L'obra d'aquest artista altempordanès va ser definida per la poetessa Montserrat Vayreda com aquella que «té la joventut del que és intemporal, la bellesa que només els especialment dotats aconsegueixen captar així que la sorprenen».

Ricard Ansón ha fet desenes d'exposicions arreu de Catalunya i França. Les seves il·lustracions han aparegut en llibres com Els pobles de l'Alt Empordà i Els pobles del Baix Empordà, de Montserrat Vayreda, i el Diccionari de l'Alt Empordà, de Carles Vallés. També ha fet incursions en el món de l'escultura. En aquest camp, cal destacar Beta, situada a l'encreuament de la ronda sud de Figueres amb la carretera d'El Far.

A banda de la seva trajectòria individual, l'any 1984 va ser un dels membres fundadors del Grup 69, el col·lectiu d'artistes format també per Lluís Roura, Daniel Lleixà, Josep Ministral i el desaparegut Ramon Pujolboira. Durant un parell de dècades, el Grup 69 fou protagonista d'un conjunt d'iniciatives artístiques molt diverses que els van mantenir en primera línia, amb obres com «5 visions d'un espai empordanès», homenatge a Salvador Dalí, o el muntatge «Per un flama» reivindicant que la flama olímpica arribés a l'antic port grec d'Empúries, com així es va fer finalment.

La mostra "Paisatges" es podrà visitar a Ca l'anita entre el 18 de juliol i el 30 d'agost, de dilluns a diumenges de 18 a 21 h.