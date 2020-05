Neix Cultura Virtual, un espai en línia que agrupa les iniciatives culturals de les comarques gironines

El Servei de Cooperació Cultural i Educació de la Diputació de Girona ha posat en marxa Cultura Virtual, un espai en línia que agrupa les iniciatives culturals de les comarques gironines.

Al nou web s'hi poden consultar propostes d'exposicions, dansa, música, teatre, cultura popular, activitats educatives, circ, cinema i museus, entre d'altres. N'hi ha per a totes les edats (infants, joves, adolescents i adults) i dirigides a tot tipus de públics (públic familiar, col·lectius amb necessitats especials, etcètera).

La idea de Cultura Virtual neix de l'evidència que en el període de confinament el consum cultural va augmentar, tot i que el sector va ser dels primers a tancar la seva activitat. En aquest context, el sector cultural de les comarques gironines es va adaptar molt ràpidament i va connectar amb el seu públic a través de les plataformes digitals.

Davant aquesta nova realitat, la Diputació de Girona va voler crear un espai en línia perquè totes aquestes iniciatives es poguessin agrupar i reflectir així la riquesa cultural de les comarques gironines.

Segons el vicepresident i diputat de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, Albert Piñeira, «la cultura és un bé de primera necessitat i un dret de la ciutadania i, ara més que mai, un motor de benestar emocional i social. Amb aquesta convicció neix Cultura Virtual, una proposta de la Diputació de Girona per promocionar les activitats culturals que es fan durant la complexa situació que estem vivint».

Piñeira explica que el seu objectiu és «fomentar l'hàbit del consum cultural. Pensem que si les accions s'agrupen en un mateix web serà més senzill per a l'usuari que no si les ha d'anar buscant en diferents entorns digitals».

El web enllaça les possibles necessitats dels organitzadors, que poden difondre les seves propostes culturals a través d'aquest nou portal, amb les del públic, que les pot veure totes agrupades sota un mateix espai.

D'una forma intuïtiva i senzilla, Cultura Virtual es divideix en tres apartats: una agenda on es poden cercar els espectacles per data i paraula clau, una pestanya on s'agrupen les iniciatives en funció dels destinataris als quals van dirigides i una altra pestanya per al tipus d'activitats.