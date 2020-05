Els cinemes de Catalunya plantegen obrir de forma generalitzada el 26 de juny

El president del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón, ha afirmat avui que els cinemes es plantegen reobrir de forma generalitzada el proper 26 de juny, tot i que tenen autorització per fer-ho amb aforament reduït en les zones que entrin abans en fase 2.

En una entrevista a RAC-1, Tarrazón ha assegurat que "el sector s'ha compromès a tenir les sales en marxa al juliol" i ha ressaltat que els dos principals mercats d'Espanya són la comunitat de Madrid i l'àrea metropolitana de Barcelona, que dilluns entraran a la fase 1.

Segons Tarrazón, com aquestes dues zones segurament passaran dues setmanes en fase 1 i els cinemes estrenen les seves pel·lícules en divendres "la data que a tots ens ve al cap és el 26 de juny", encara que ha puntualitzat que "no és una data acordada. Entenem que col·lectivament que és la primera data possible".

El president del Gremi ha reconegut que "hi haurà algun cinema que per les seves peculiaritats pugui obrir abans, quan administrativament es ho permetin" i ha admès que "hi haurà algunes estrenes de menys impacte comercial", però que estudien fer "una programació mixta amb aquests títols i pel·lícules de catàleg o estrenes que estaven en pantalla quan tanquem de cop i volta ".

"El primer títol gran que tenim tots al cap és Tenet. És la primera gran pel·lícula programada a partir d'ara a nivell mundial, el 17 de juliol. Llavors la maquinària començarà a funcionar d'una manera espectacular", ha augurat Tarrazón.