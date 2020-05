Agricultura i Federació Catalana de Caça acorden un pla de treball per estudiar les demandes del col·lectiu caçador

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i el President de la Federació Catalana de Caça (FCC), Sergio Sánchez, han acordat avui establir un nou pla de treball per millorar la comunicació i abordar de manera conjunta les reivindicacions dels caçadors de Catalunya.

El Departament d'Agricultura s'ha compromès a analitzar conjuntament amb els serveis jurídics de la FCC les diferents casuístiques de les infraccions de caça perquè la interpretació sigui sempre la mateixa. Es tracta d'homogeneïtzar criteris en cossos responsables de la inspecció i control de les activitats cinegètiques, organismes responsables de la tramitació dels eventuals expedients sancionadors i en el propi col·lectiu de caçadors. D'aquesta manera, a través d'un treball conjunt, es reduiran al mínim les possibilitats de discrecionalitat i el marc jurídic quedarà més clar.

També s'ha acordat analitzar conjuntament amb altres actors implicats el present i futur de la caça, un treball que hauria de servir per a la futura Llei de caça i el nou model de caça adaptat al moment actual. A més, es continuarà impulsant conjuntament la tramitació del decret de caça per tal de regular diferents aspectes més immediats. Impulsar la publicació de l'ordre de captura d'espècies cinegètiques depredadores i els canvis que corresponguin al decret de comercialització de la carn de caça han estat altres aspectes jurídics que s'han tractat durant la trobada telemática.

El Departament d'Agricultura publicarà una subvenció a través de la FCC per a les pòlisses d'assegurances dels gossos de les societats federades que duen a terme actuacions excepcionals de caça per danys o prevenció de danys i malalties.



Potenciar el valor social de la caça

La caça compleix un valor social i és important en l'àmbit econòmic i de gestió del territori i segueix sent indispensable per frenar el creixement poblacional principalment d'espècies cinegètiques com el senglar. El control de les espècies cinegètiques és clau per a la prevenció de danys a explotacions agrícoles i ramaderes i de transmissió de possibles malalties. Per donar més valor social a la caça s'ha acordat impulsar conjuntament una campanya comunicativa específica per fer conèixer a la ciutadania la problemàtica creixent de les espècies cinegètiques i la importància de la caça com a eina de gestió, més enllà de la seva vessant lúdica o esportiva.

A través d'una campanya es reforçarà dins el col·lectiu dels caçadors els aspectes de seguretat de la pròpia activitat. També es donarà continuïtat a una iniciativa del Departament d'Educació per donar a conèixer la caça i que no s'ha pogut implementar per la suspensió de l'activitat escolar d'aquest curs.

En el marc del pla de treball acordat, el Departament d'Agricultura també s'ha compromès a estudiar la resta de mesures plantejades per la FCC i de traslladar-ho a les conselleries del Govern implicades.