Maria Carme Roca torna amb la novel·la 'A Bàrcino'

Maria Carme Roca reprèn amb la novel·la història 'A Bàrcino' les aventures de la saga iniciada fa onze anys amb 'Barcino'. 'A Bàrcino', publicada a Columna, narra la història de la Minícia qui pateix el rebuig del seu pare, Luci Minici Natal Quadroni Ver. El motiu: quan era molt jove, la Minícia havia estat amant d'en Teseu, l'home que va mortificar la vida del noble Minici i que, precisament, va morir lluitant contra ell. A l'afront s'hi suma un gran secret que la marcarà per sempre. Desconcertada i dolguda, seguirà, però, amb la seva vida: la passió per les curses de quadrigues i l'escriptura, l'amistat amb l'emperador Marc Aureli i l'emperadriu Faustina, la curiosa relació amb el seu marit Cneu, la complicitat amb el seu esclau Erasmius, l'entesa passional amb el centurió Luci Cecili Optat. Alhora, la Minícia intentarà recuperar l'estima del seu pare i trobar la persona que s'encarrega de complir una venjança, que no l'afecta només a ella i a la seva família, sinó a tot l'imperi.



Maria Carme Roca (Barcelona, 1955) és llicenciada en Filosofia i Lletres (Història) i en Filologia Catalana (Literatura) i durant anys es dedicà a l'ensenyament. L'any 1997 va publicar la seva primera obra, i des d'aleshores no ha parat d'escriure. Amb més d'una cinquantena de llibres publicats, ha conreat la literatura infantil i juvenil, el conte curt, l'assaig i la novel·la. Pel que fa a la novel·la, s'ha especialitzat en novel·la històrica com El monestir proscrit, Barcino, Escollida pels déus, L'enigma Colom, La merla blava, La noia del club.... També ha obtingut diversos premis literaris, com ara el Lola Anglada de contes infantils, el Barcanova de literatura infantil (Akanuu, l'arquer persa), el Nèstor Luján de novel·la històrica (Intrigues de palau) i premis de literatura juvenil com el Bancaixa (Qui és el de la foto?), el Joaquim Ruyra (Katalepsis) o el Barcanova (Selfies al cementiri). La seva novel·la A punt d'estrena (Columna) va rebre el Premi L'Illa dels Llibres per votació popular, i amb la novel·la El far (Columna) va guanyar el Premi Prudenci Bertrana el 2018.