La Fundació Dalí organitza visites en línia per a estudiants de la Lombardia

La Fundació Dalí organitza visites en línia guiades al Teatre-Museu Dalí per a estudiants d'un institut de Brescia (Lombardia), la regió d'Itàlia més castigada per la pandèmia del Covid-19.

Després de fer dues proves pilot amb un resultat satisfactori, el programa de visites virtuals s'iniciarà aquesta setmana amb una vintena d'estudiants de 17 a 18 anys, amb un recorregut comentat de tot el museu.

Els estudiants italians, confinats a casa des del passat 20 de febrer, faran una visita virtual al Teatre-Museu Dalí de la mà d'una integrant del Servei Educatiu. Són estudiants de 17 i 18 anys del que equivaldria a un segon de batxillerat lingüístic. Atès que ni ells ni els professor no poden visitar el museu de manera presencial en les circumstàncies actuals, és el museu qui s'apropa a l'institut italià.

La visita utilitza la plataforma Google Meet i té una durada de 40 minuts, que es complementa amb un apartat de preguntes dels alumnes a la guia-educadora. Hi intervenen també els professors d'anglès, espanyol i història de l'art, un dels quals va ser becari al Centre d'Estudis Dalinians de la Fundació Dalí.

S'han fet dues proves pilot, una a la classe d'anglès centrada en Dalí als Estats Units i l'altra, a la classe d'història de l'art oferta en espanyol, centrada en la relació entre Dalí i García Lorca. Hi han participat una vintena d'alumnes per classe i n'han fet una valoració favorable. Han destacat l'oportunitat de "visitar" un equipament cultural com el Teatre-Museu Dalí, trobant-se dins el seu segon mes de confinament i davant la única opció de seguir amb les classes de forma telemàtica.

La Fundació estudia la possibilitat de replicar aquesta iniciativa amb estudiants de Catalunya, Espanya i altres països atès que ofereix el servei de guiatge en set idiomes: català, castellà, francès, anglès, italià, holandès i alemany.