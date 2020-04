Celebrem la Diada de Sant Jordi des d'Instagram

Aquesta Diada de Sant Jordi serà diferent. La impossibilitat de celebrar la tradicional festa del llibre i la rosa al carrer ens ha animat a mantenir aquesta activitat a través de la nostra publicació, l'edició digital Emporda.info i les nostres xarxes socials. Així, el pròxim 21 d'abril trobareu unes pàgines especials al Setmanari de l'Alt Empordà dedicades a presentar-vos les novetats literàries d'aquest any, els seus protagonistes i altres continguts relacionats amb els llibres i els nostres autors comarcals.

La singularitat de l'actual situació de confinament també ens ha animat a organitzar el Concurs Sant Jordi a Casa, conjuntament amb l'Ajuntament de Figueres. Aquesta proposta pretén que tothom pugui recomanar a través d'una Stories d'Instagram un llibre, o diversos, a tots els usuaris d'aquesta popular xarxa. Per participar en aquesta primera convocatòria només s'ha de publicar aquest contingut amb l'etiqueta #EmpordaSantJordi. D'aquesta manera, des del 14 d'abril i fins al 26 d'abril, anirem recollint al nostre perfil a Instagram (@emporda_info) totes les propostes dels nostres lectors i lectores. Per entrar en el sorteig final, els usuaris han de ser seguidors de l'EMPORDÀ i també de l'Ajuntament figuerenc (@ajFigueres). Sortejarem diversos premis, com un àpat per a dues persones a l'Hotel Duran de Figueres i tres lots de llibres d'Editorial Brau, amb novetats d'escriptors locals.

Dia del Llibre a l'estiu

Escriptors, llibreters, editors i il·lustradors van acordar la setmana passada, amb el Govern, celebrar un Dia del Llibre que substituís el Sant Jordi, que van situar «a l'estiu», segurament durant el mes de juliol. I, si la crisi sanitària encara no ho permet, posposar-ho fins a l'octubre.

En paral·lel, també s'ha pactat que el 23 d'abril hi haurà un Sant Jordi virtual, «amb gran activitat a la xarxa» com el nostre Concurs Sant Jordi a Casa. Us animem a participar-hi.