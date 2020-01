Roses potencia el teatre de caràcter social dins la nova temporada d'arts escèniques

El Teatre Municipal de Roses acollirà la representació de tres obres amb fort contingut social -«Qui ets?», «La teta lisa» i «Solitudes»- dins la nova temporada d'arts escèniques que va de gener a maig. Aquesta selecció es fa, segons el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roses, Eric Ibañez, perquè «el teatre ha de ser una eina per crear consciència». A banda d'aquestes obres, Roses es posiciona fort amb peces exitoses com «Això ja ho he viscut» dirigida per Sergi Belbel amb Jordi Banacolocha, Sílvia Bel i Lluís Soler en el repartiment o «Una història real» amb Julio Manrique, Mireia Aixalà i Nil Cardoner que tancarà la temporada.

Una de les novetats d'aquesta temporada, presentada aquest dimecres al matí al mateix Teatre Municipal de Roses, és la col·laboració que encetaran amb el Teatre Municipal de Figueres. En aquest sentit, Roses programa «Fairfly» de la companyia La Calòrica el 25 d'abril mentre que Figueres «Els ocells» de la mateixa companyia l'1 de maig. L'avantatge la trobaran els espectadors ja que gaudiran d'un preu reduït si adquireixen entrades per les dues obres.

Dins el programa també hi ha un espai per al teatre local i comarcal. Actuen, doncs, Tequatre amb «Ens ha caigut la sogra» i el Grup de Teatre de Roses repeteix «Animals de companyia». No faltarà la música amb la «Balada del sabater d'Ordis», versió lliure de Carles Coll, i un concert de Luis Paniagua. Tsmpoc la poesia amb un recital d'Alberto San Juan i Fernando Egozcue.

Els més petits també tindran la seva dosi cultural amb el ballet «Clara i el Trencanous», que obre la temporada el diumenge 19 de gener, així com «La petita Capmany», «El senyor petit», «Baobab» i «L'inventor d'il·lusions».

D'altra banda, Roses manté els descomptes i les gratuïtats de sempre a l'hora de comprar les entrades, quelcom que ja es pot fer des d'ara mateix al web www.rosescultura.cat. Així, gaudeixen d'entrada gratuïta els menors de 16 anys sempre acompanyats d'un adult i les parelles lingüístiques de Roses. També els descomptes en els ususaris del Carnet Club Roses Cultura, Carnet Jove i Carnet de jubilat.