La ballarina Maria Khoreva obté el primer premi Carmen Mateu del Festival de Peralada

La jove ballarina de 19 anys, Maria Khoreva, primera solista del Ballet del Teatre Mariïnski, ha guanyat la primera edició del premi Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance del Festival Castell de Peralada. Khoreva ha estat seleccionada entre quaranta-vuit candidats més de setze països i se li reconeix «l'excel·lent tècnica i interpretació artística» així com «la seva capacitat interpretativa». El premi, dotat amb 30.000 euros i fet públic aquest dilluns passat, servirà perquè la ballarina continuï el seu desenvolupament professional i participi en futures edicions del Festival empordanès.

El guardó va ser creat en record de la fundadora del Festival, Carmen Mateu, el maig passat amb la voluntat de donar continuïtat a la tenaç activitat de mecenatge i aposta decidida per l'excel·lència. A més, ve avalat per un jurat de primer nivell integrat per la bailaora María Pagés; l'exballarí i coreògraf Julio Bocca i la directora artística de l'English National Ballet, Tamara Rojo.

D'altra banda, el Festival de Peralada ha anunciat recentment dos nous espectacles per a l'any vinent, a banda de la representació de l'òpera Aïda. Així, el Festival s'obrirà, de nou, amb dansa, de la mà del Houston Ballet el 2 i 3 de juliol i el tenor alemany Jonas Kaufmann oferirà un recital dedicat a Puccini al costat de la soprano Maria Agresta el 9 d'agost.