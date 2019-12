El figuerenc Carlos Acedo ha estat guardonat amb el Premi Ictineu a la millor il·lustració

L'escriptor nord-català Joan-Lluís Lluís ha estat el flamant guanyador del Premi Ictineu 2019 en la categoria de millor novel·la fantàstica en català amb el seu llibre "Jo soc aquell que va matar Franco". El Premi Ictineu en la categoria de millor il·lustració d'una obra de gèneres fantàstics ha estat per al figuerenc Carlos Acedo, artífex de la portada del número 4 de la revista Freakcions, la publicació del portal especialitzat El Biblionauta.

Els Premis Ictineu, que valoren la literatura de fantasia, ciència-ficció i terror publicada en llengua catalana durant l'any anterior, s'han lliurat en el decurs d'una convenció que organitza, per tercer any consecutiu, la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia (SCCFF). Són ja onze les edicions seguides d'Ictineu, uns guardons tan modestos com imprescindibles per prestigiar el fantàstic en català.

La millor novel·la traduïda al català va ser per a Els desposseïts, d'Ursula K. Le Guin. En la categoria de contes, Salvador Macip es va imposar amb Plàstic, publicat dins la revista Catarsi-22. El millor conte traduït al català va ser per a La trinxadora, de Stephen King. La millor antologia de gèneres fantàstics en català la va guanyar Torn de nit, també de Stephen King.



Els guardonats de la Convenció Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia

D'esquerra a dreta, Ricard Ruiz Garzón (en nom de Salvador Macip); Laura Huerga, editora de Raig Verd; Joan-Lluís Lluís, l'il·lustrador figuerenc Carlos Acedo, i Antoni Munné-Jordà, amb els dos premis de Stephen King. El lliurament de premis va tenir lloc el 23 de novembre, en el marc del sopar de gala de la CatCon 2019, en la tercera edició de la Convenció Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, celebrada a Vilanova i la Geltrú (Foto: R. M.)