Jan Millastre: «Amb el treball fet durant aquest temps, hem anat apostant pels artesans»

Jan Millastre diu que li sembla que de petit va caure dins d'una olla de formatge. Des de llavors, explica, la passió que sent pel formatge ha anat in crescendo, i ell ha destinat esforços en professionalitzar-la.

- Com ha evolucionat la fira de Lladó?

- Fa sis anys, em vaig adonar que la fira havia passat a ser mercat, en comptes d'una fira exclusiva de formatge. Amb el treball que hem fet durant aquest temps, hem apostat pel producte exclusiu artesà, des que es muny la vaca fins que surt el formatge. També hem apostat pels de KM0 i els ecològics.

- Què significa per al poble acollir aquest esdeveniment?

- Fa que la gent de fora ens conegui. Hi ha molta gent que li ve al cap la fira, quan es parla de Lladó. I per la gent del poble, al llarg del temps s'ha convertit en un dia de festa i gaudi, d'obertura al món.

- Com es forma un, en el món del formatge?

- Jo he tingut la sort que, com a coordinador de la Fira, m'han convidat com a jurat d'altres concursos com els de Vic o Sant Pol de Mar. Sempre dic que el formatge és viu, i sempre aprens. A mesura d'anar-ne tastant t'adones dels matisos: el tipus de llet que hi ha, el temps d'assecatge que han viscut les peces, etc. És un món que no te l'acabes i, a més, està carregat de bona gent!

- Per què està tan de moda el formatge?

- Per la important crescuda de productors que hi ha hagut. Hi ha gent jove que surt de la ciutat i se'n va al camp, interessant-se en el món formatger. Anant a altres fires del mateix sector t'adones que sí, és cert, el formatge està de moda. El sector ha crescut molt, i és bonic veure que entre els productors hi ha molt bon feeling, investiguen i s'ajuden en tot el que poden. Això fa que el producte final sigui millor.