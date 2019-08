Neixen les Jornades Culturals i de Lleure a Vilajuïga

L'Ajuntament de Vilajuïga, de la mà de diverses entitats del municipi, ha creat unes Jornades Culturals i de Lleure que tindran lloc entre el 14 i el 25 d'agost en diversos punts del poble. Durant aquests dies, es podrà veure l'exposició Rahola Foto 2019 de la Diputació de Girona i que es podrà visitar a la Sala d'Actes del Centre Cívic de les 19 a les 21 h.

A banda de l'exposició, que serà el fil conductor d'aquestes jornades i que marcarà l'inici i el final, s'han programat activitats diverses per part de les associacions com per exemple una bicicletada nocturna, un contecontes al Castell de Quermançó, una quina a la fresca i un sopar popular, entre d'altres activitats.

Per part de la regidora de Cultura, Roser Ripoll, aquestes jornades «pretenen crear un espai de convivència on compartir, gaudir i fer poble amb els veïns i veïnes de Vilajuïga. És una oportunitat més, ara que ja ha passat la Festa Major, perquè la gent aprofiti el bon temps per sortir al carrer i participar d'activitats ben diverses». Aquestes activitats es vertebraran al voltant de l'exposició de fotografies del concurs EXPORAHOLA 2019, que mostra una selecció de 53 fotografies presentades per diversos fotoperiodistes.

Durant les jornades també tindrà lloc la festa de l'escuma i el correfoc que es van haver d'ajornar per la pluja durant la celebració de la Festa Major. Aquests se celebraran el dissabte, 24 d'agost. L'endemà, es donaran per finalitzades les activitats amb un concert de cloenda per part d'alumnes de música del poble.