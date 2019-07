El llegendari Paul Anka fa reviure Sinatra a Peralada

Aquest dissabte aterra al Festival de Peralada el llegendari Paul Anka amb el seu últim espectacle «Anka Sings Sinatra: His Songs, My Songs, My Way!». Era l'any 1957, un joveníssim Paul Anka, va ser número 1 a les llistes d'èxits amb el seu Diana i des de llavors la seva vida ha estat lligada a la música. Actuarà a Peralada acompanyat per una potentíssima banda de músics. Farà un homenatge a Frank Sinatra cantant alguns dels seus èxits com Strangers In The Night, New York, New York, That's Life o All of Me. Paul Anka també farà un repàs als seus grans èxits com Put Your Head On My Sholder, Puppy Love, Proud Mary o el mateix Diana.

L'autor de nombrossos clàssics que altres van immortalitzar com el My Way de Frank Sinatra, She's A Lady de Tom Jones o This Is It de Michael Jackson, torna a Peralada amb un concert en el que farà gala de la seva veterania, de la seva elegància i de la seva eterna joventut.

Serà, doncs, una nit per recordar èxits de finals de la dècada dels 50 i de la primera meitat dels 60 o per descobrir a aquest ídol musical i gran compositor.