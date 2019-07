Una figura gegant en una platja de l'Escala evoca els morts al Mediterrani

Marc Sellarès és contundent: «La gent està morint en el nostre mar i nosaltres estem passius». L'artista, des del 2004, es dedica plenament a denunciar les injustícies socials del món, sobretot les vinculades a la immigració. Ho fa a través del seu art perquè, diu, «és una eina de transformació extraordinària i molt potent». Aquest dijous ho demostra a l'Escala. Convidat per Portalblau, dibuixarà una silueta gegant d'uns 50 metres a la sorra de la platja del Rec del Molí. Un dron documentarà el procés, així com les onades i els mateixos usuaris l'aniran desdibuixant amb el pas de les hores. «És una metàfora de tot plegat», conclou.

Aquesta és la quarta vegada que Sellarès realitza aquest tipus d'acció, aquí batejada com Maremortum, però la primera que la fa públicament. La seva voluntat és repetir-la a altres pobles de la Mediterrània convertint-la en «una excusa per parlar-ne, reflexionar i prendre consciència d'aquesta problemàtica tan bèstia». «Que en parlem, també ajuda a intentar canviar-ho i posar barreres a la impunitat perquè, si ningú protestés, els governs tendirien a fer un blindatge total i les tragèdies als mars serien pitjor», diu tot posant en evidència com «les mercaderies no paren ni un moment de viatjar, estem construint una Europa de mercats, no de pobles».

Sellarès es considera «optimista de mena». Ho afirma amb sinceritat i després d'haver estat testimoni de bena prop de drames humans tan punyents com el genocidi armeni al Kurdistan; Palestina i, fa poc, a la frontera entre Mèxic i els Estats Units. «Denuncio el que la gent d'aquells països no pot denunciar per por, t'expliquen realitats molt dures», comenta com és el cas de les persones desaparegudes –segrestades, violades i assassinades– a Tijuana. «El meu és un grapadet de grans de sorra per canviar el món», comenta.

Cicle de conferències



L'acció de Sellarès s'emmarca dins el cicle de conferències «Camins de silenci a la Mediterrània» que s'inicia divendres de la mà dels periodistes Martí Albesa i Sara Montesinos que parlaran, a partir dels seus viatges, de la situació de les persones migrants a Europa. L'endemà, serà el també periodista Tomàs Alcoverro el convidat a parlar, en aquest cas, sobre Barcelona i Beirut, «dues vores del Mediterrani». Les dues xerrades es fan a les 7 de la tarda a l'Alfolí.