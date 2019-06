Figueres acollirà una cinquantena d'activitats culturals al llarg de l'estiu

L'Ajuntament de Figueres i diferents entitats de la ciutat han programat activitats culturals de tota mena al llarg dels mesos de juliol i agost. El programa d'estiu recull les habituals propostes de La Cate, el Festival Agitart, el Foment de la Sardana Pep Ventura i d'altres organitzadors puntuals.

El tret de sortida serà la primera setmana de juliol amb la cinquena edició del festival de dansa «Figueres es Mou», impulsat per Agitart, que enguany portarà una vintena de propostes artístiques del 2 al 6 de juliol en diferents espais de la ciutat com la plaça de l'Ajuntament, la Rambla, la Biblioteca o el claustre de l'Institut Ramon Muntaner. Un dels espectacles més destacats, programat conjuntament amb l'Ajuntament de Figueres, és el Set of sets de la companyia GN|MC Guy Nader | Maria Campos, una peça de dansa contemporània de gran format que es podrà veure el dissabte 6 de juliol al Teatre Municipal el Jardí.

Els dimecres a la plaça Josep Pla es podran viure les actuacions musicals de grups com Bannanabeach (17 juliol), el Combo del Casino Menestral (24 juliol), la New Orleans Jazz Tradition acompanyada d'una ballada del grup Swingats de l'Ala Empordà (31 juliol) o President Xai (7 agost).

La resta de setmana l'activitat segueix, els dijous amb el Cinema a la Fresca a la plaça de La Cate i els concerts a la plaça de les Patates, els divendres amb les sardanes a La Rambla i els diumenges amb el cicle de concerts Hullabaloo, organitzats per La Cate i el Bar de La Cate, enguany amb noms al cartell com Joina, Donallop o Germà Aire, entre d'altres.

Així mateix, durant aquests dos mesos es podran veure altres propostes puntuals com ara un espectacle itinerant de la reconeguda companyia internacional Cirque Éloize (9 juliol), que la mateixa setmana estarà actuant al Festival Castell de Peralada; la festa de presentació del Festival Acústica (10 juliol); o el recital de poemes Poemestiu (19 juliol).

Com a novetat, la plaça Catalunya acollirà l'espectacle Euphoria els dies 13 i 14 de juliol. Una coproducció de Sàndal Produccions i Fòrum Licano Dance Company, amb assessoria artística de Marc-Antoine Picard, del Cirque du Soleil, que combina dansa, acrobàcia, circ i màgia. El protagonitzen vuit noies d'entre 9 i 16 anys, ballarines, acròbates i especialistes en disciplines del circ, en una proposta que té lloc dins d'una cúpula de circ i que tracta valors com l'esforç, la constància, la superació personal o la valentia. Podeu trobar més informació sobre l'espectacle i les entrades per les diferents sessions al web.

Totes les activitats són gratuïtes, llevat de les que al programa s'especifica la venda d'entrades.