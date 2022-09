Treballadors de l’hospital de Figueres denuncien un estiu «caòtic» a urgències

A finals de juliol, representants del comitè d’empresa de la Fundació Salut Empordà (FSE) van irrompre al ple de l’Ajuntament de Figueres per expressar un malestar acumulat per l’alta pressió assistencial contínua i la manca de personal per fer-hi front.

Ahir, membres del comitè es van reunir amb la presidenta del patronat, que en aquest cas també és l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó -en una trobada que s’havia de produir abans de l’estiu però que es va acabar posposant- per tal de manifestar el seu neguit i queixes cap a la «mala gestió» de la direcció.

El vicepresident del comitè, Raúl Díez, lamenta a aquest diari que hi va haver una «mala previsió a principis d’estiu, perquè es va decidir tancar llits de l’hospital de Figueres i ben aviat vam anar desbordats, així que els van obrir de nou i van haver de buscar personal a correcuita», concreta i afegeix que «vam viure dies caòtics, amb saturació a urgències perquè els pacients no podien anar a planta per manca de llits». Respecte a això, concreta que el caos també s’ha vist en la gestió: «es va decidir oferir hores extres als treballadors en plantilla i van arribar a doblar torns amb la sobrecàrrega que suposa». També considera que la despesa que suposa la retribució d’hores extra «és molt elevada i surt més a compte la contractació de personal».

De cara a la tardor, Díez reafirma que des del comitè d’empresa continuen reivindicant més treballadors i més reunions amb gerència per tractar les problemàtiques que els afecten. Paral·lelament, demanen més transparència en la gestió dels comptes.

Fonts de la Fundació Salut Empordà neguen que hi hagi manca de diàleg, ja que «es fan reunions ordinàries en diverses comissions» i també es publiquen tots els documents de forma transparent, com ara les auditories.

També detallen que a principis d’estiu es van contractar cinquanta professionals i, a l’agost, es va fer una ampliació amb divuit treballadors més, tot i que també van demanar un sobreesforç al personal de plantilla. D’altra banda, admeten la manca de previsió, tot i que no esperaven el creixement de turisme que hi ha hagut i que també ha repercutit en més pressió assistencial i tampoc que encara tinguessin un elevat nombre de pacients per covid-19. Finalment, admeten que tenen dificultats per trobar professionals, sobretot d’infermeria, tal com passa a la resta de Catalunya, i que la millora de condicions depèn del nou conveni col·lectiu català que s’està negociant.