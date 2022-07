Treballadors de l’hospital de Figueres, desbordats per l’alta pressió assistencial de l’estiu

Aprincipis d’any, el comitè d’empresa de la Fundació Salut Empordà (FSE) publicava un manifest en què reclamava a la gerència que prengués mesures «urgents» per evitar la fuga de personal a altres empreses, on els ofereixen millors condicions. Cinc mesos després, el vicepresident, Raúl Díez, assegura a aquest diari que les millores no han arribat i que els treballadors «segueixen marxant». Com a conseqüència, i tenint en compte que a l’estiu la població de l’Alt Empordà creix considerablement, assegura que estan «desbordats» per l’alta pressió assistencial que viuen.

«Fa dos caps de setmana que les Urgències estan col·lapsades, el passat hi havia molts pacients als passadissos, falten llits i professionals i molts d’ells, com les llevadores, arriben a triplicar torns», lamenta Díez, qui afegeix que abans de l’estiu havien de reunir-se amb l’alcaldessa de Figueres i presidenta del Patronat de la FSE, Agnès Lladó, i al final la trobada «es va anul·lar». Segons apunta Díez, s’han reunit amb la resta de formacions polítiques per traslladar-los les seves queixes. Precisament, ahir representants del comitè van irrompre al Ple municipal en senyal de protesta. De forma paral·lela, el cap de l’oposició i portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, va formular una pregunta a Lladó a la part final de la sessió, en què va transmetre les preocupacions dels treballadors. Entre altres aspectes, van destacar l’elevada pressió de treball que tenen en la majoria de serveis, un índex de renovació de la plantilla doblat en els darrers cinc anys i una excessiva càrrega de treball mantinguda en el temps, que incideix en els professionals tant en el vessant físic i mental com en el professional. Paral·lelament, va manifestar que des del comitè d’empresa, es denuncien unes relacions laborals insatisfactòries, dèficits en l’ambient físic i laboral, que s’ha vist agreujat per la situació de la covid, i també es qüestiona la capacitat d’organització en la presa de decisions i en la comunicació amb la plantilla. En definitiva, Masquef va demanar un abordatge «ferm» i «definitiu».