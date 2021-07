L'equip de Govern de Figueres portarà al ple d'aquest dilluns l'aprovació inicial del Pla General d'Ordenació Urbanística (POUM) que ha de substituir el de 1983, vigent en l'actualitat. Les línies mestres del nou planejament han estat presentades per l'alcaldessa Agnès Lladó, el vicealcalde Pere Casellas, el regidor d'Urbanisme Xavier Amiel i el director de l'àrea, Camil Cofan, en un acte celebrat al passeig Lluís Companys, a tocar el parc de les Aigües. Aquest espai serà un dels punts de partida dels canvis que prepara la ciutat per apostar, entre altres aspectes, per una oferta d'habitatge més residencial i unifamiliar.

El nou POUM de Figueres accentua el "creixement sostenible" d'una ciutat que veurà augmentat el seu sostre comercial i industrial del 18% actual al 27%. El referent urbanístic dels pròxims vint anys revisa les àrees estratègiques impulsades per la Generalitat al 2007 i pretén que Figueres "no ha de créixer per créixer", ja que proposa "un màxim de 53.000 habitants i 25.000 habitatges, allunyats dels 75.000 que es plantejaven fa uns anys".

L'impuls econòmic s'haurà de generar potenciant els espais industrials i comercials d'Hostalets de Llers, l'entrada sud de la ciutat i l'espai de Vilatenim. El Pla amplia la trama urbana consolidada "que ha de possibilitar la implantació d'activitats comercials en àrees ben ubicades, com l'avinguda Vilallonga i la carretera de Roses".

Dues opcions ferroviàries

Pel que fa a l'actual situació de la trama ferroviària, Figueres posa damunt la taula la doble opció del desenvolupament del bypass aprovat pel Ministeri, amb una única estació on ara hi ha la d'alta velocitat, o mantenir l'estació convencional en el seu lloc actual executant el soterrament o semisoterament que permeti eliminar els dos passos a nivell que trenquen la trama urbana.

En relació a la mobilitat, el Govern municipal té clar que el nou POUM serà l'eina adequada "per a desenvolupar les rondes que falten sense haver d'esperar el desenvolupament de l'aprofitament urbanístic per part de la iniciativa privada".