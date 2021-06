La Unitat de Bussejadors de Mesures contra Mines (UBMCM) de l'Armada ha detonat aquest dimecres la mina de la Segona Guerra Mundial i de 160 kg localitzada fa uns dies a la zona de l'espigó de Ginjolers. L'explosió, que ha estat de poc abast, s'ha produït cap a les tres de la tarda després d'un llarg dispositiu que ha durat gairebé set hores. Durant aquest temps, els efectius de seguretat s'han coordinat i han acordat desplaçar l'artefacte de la zona on s'havia localitzat, a uns 2,5 metres de fondària, fins a un punt més segur. Cap a la una del migdia han aconseguit reflotar la bomba i l'han arrossegat fins a la zona de la platja dels Palangrers, on l'han fet explotar.

Una empresa de transport marítim de passatgers va localitzar fa un parell de dies "per casualitat" la mina, a la zona de l'espigó de Ginjolers i a pocs metres de la platja coneguda com la Perola. Es tracta d'una mina similar a la localitzada el passat octubre, un artefacte de 160 kg de pes que dataria de la Segona Guerra Mundial.

El dispositiu per desactivar-la ha començat a primera hora d'aquest dimecres. Fins a la zona s'hi han desplaçat efectius especialitzats en aquest tipus d'actuacions de l'Armada i també hi ha participat la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local. En un primer moment, els cossos de seguretat s'han reunit al port esportiu i han acordat tallar els accessos des de l'espigó fins al port, tant per terra com per mar.

Durant diverses hores, els bussejadors han estat treballant per aconseguir reflotar la mina i arrossegar-la fins a un punt més allunyat de la costa i situar-lo a una zona de major profunditat. Cap a la una, ho han aconseguit i han iniciat el trasllat. La detonació, que ha estat molt breu, s'ha produït cap a les tres de la tarda.

Aquesta no és la primera vegada que el municipi descobreix una bomba d'aquestes característiques. A l'octubre, un bussejador en va descobrir una altra, de 150 kg de pes i d'origen alemany, a la zona del Far. En aquella ocasió, però, la mina estava molt més allunyada de la costa.