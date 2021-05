Si no hi ha cap contratemps de darrera hora, Roses viurà el relleu a l’alcaldia el pròxim 26 de juny, tal com van acordar en l’inici del mandat els tres grups municipals que formen part del govern rosinc. El juny del 2019, poc després de les eleccions municipals, Junts Per Catalunya, Esquerra Republicana i Gent del Poble van signar l’anomenat Pacte de Canyelles. Aquest acord estableix que els dos partits majoritaris s’han d’alternar a l’alcaldia, per la qual cosa Montse Mindan (Junts) cedirà el seu lloc a Joan Plana (ERC). Segons les previsions de l’Ajuntament, el ple extraordinari que ha de facilitar el relleu es farà al Teatre Municipal per tal de permetre l’assistència de públic seguint els protocols de seguretat, que no es podrien seguir a la Casa Mallol.