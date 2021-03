Cinc instituts de l'Alt Empordà fan un projecte en anglès dedicat al Dia de la Dona

En el marc del mes de març pel dia 8M, l'equip de treball en llengua anglesa d'English Time (ET) Alt Empordà, davant la impossibilitat de celebrar la multitudinària Masterclass, prepara un congrés virtual on els nois i noies de 2n d'ESO exposaran amb anglès els seus treballs i recerques fetes abans o els dies posteriors al 8-M, i intercanviaran opinions i experiències en una trobada virtual, anomenada English Time for Women – First Virtual Congress. Per tal de fer-ho possible, l'equip de treball ha dissenyat, juntament amb el CRP, una plataforma on els joves es trobaran alhora, talment com un congrés, amb l'objectiu de veure altres treballs d'altres centres i compartir amb ells les seves impressions (un intercanvi lingüístic prèviament estructurat i assajat a l'aula).

Aquest congrés tindria lloc el proper dia 19 de març, de 8:30 a 10:20 hores, i hi participen els centres implicats en el projecte ET que són: INS Vilafant, INS Empuriabrava, La Salle, INS Narcís Monturiol i INS Cendrassos. La plataforma quedarà a la pàgina web de l'English Time, Centre de Recursos Pedagògics i en els diferents portals web de cada centre.

