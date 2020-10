Castelló d'Empúries suspèn la cinquena edició del Cicle de Conferències

El Procicat ha decidit suspendre, a partir d'avui dimarts 20 d'octubre, les activitats que impliquin presencialitat als centres cívics i només es podran desenvolupar de forma telemàtica. Pel que fa al nostre municipi aquesta nova restricció, que s'afegeix a les publicades al DOGC divendres 15 d'octubre, afectarà els cursos següents:



Formació Bàsica

-Cursos de Català (suspès)

-Tallers d'alfabetització (suspès)

-Curs d'Anglès (telemàtic)

-Curs de Francès (telemàtic)



Formació Empresarial

-Feng Shui per al comerç 2 (telemàtic)

-Com elaborar un pla de promoció i difusió del meu negoci (telemàtic)



Formació Ocupacional

-Aula Activa: l'Aula Activa es portarà a terme de forma individual i amb cita prèvia. Per tal de poder atendre més usuaris/es s'ampliarà el servei dos dies més : dilluns i dimarts a Empuriabrava i dimecres i dijous a Castelló. Les persones que hi estiguin interessades poden demanar cita prèvia al telèfon 659 884 225.

–Píndoles formatives en la recerca de feina (ajornat)

No obstant això, queden fora d'aquesta restricció els programes i les activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com activitats d'intervenció social i personal com els menjadors de caràcter social.



Activitats culturals afectades

Amb relació a les activitats culturals, s'ha decidit ajornar el V Cicle de Conferències de Castelló d'Empúries així com la sessió de cinema que s'havia de portar a terme aquest dijous, ambdues activitats organitzades per l'Associació Cultural i d'Esbarjo. Tot i la limitació d'aforament s'ha decidit ajornar-ho fins que millori la situació epidemiològica.

Pel que fa a les activitats de la Biblioteca Municipal Ramon Bordas i Estragués i de l'Ecomuseu Farinera, resten pendents dels protocols i recomanacions marcats pel Servei de Biblioteques i pel Departament de Cultura en l'àmbit de museus, respectivament. Tot i això, a dia d'avui, la biblioteca ja ha suspès el club de lectura narrativa programat per demà dia 21 d'octubre. Per la seva banda, l'Ecomuseu Farinera, ha anul·lat la visita guiada Enfarina't programada pel proper diumenge 25 d'octubre i ha posposat el taller familiar de decoració de galetes previst per aquest dissabte dia 24 d'octubre.