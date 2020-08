L'àrea de Turisme de Castelló d'Empúries obre un nou canal de comunicació per WhatsApp

L'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha activat un nou canal d'informació i comunicació per a turistes i visitants, a través de l'aplicació WhatsApp.

Aquest compte, que s'ha creat a través de WhatsApp Business, va associat al número de telèfon de l'oficina de turisme, per tant, a un número fix que ja és conegut i que està actiu. El nou sistema permet que el visitant pugui dirigir les seves consultes directament a l'oficina i, per tant, que el servei sigui molt més àgil i fàcil, ja que la majoria de gent té descarregada aquesta aplicació al seu telèfon mòbil. Tant a la pàgina web de turisme com a la pàgina de Facebook Empuriabrava i Castelló d'Empúries s'hi pot trobar la icona de l'App que es pot clicar directament per posar en funcionament.

Aquest servei es va posar en marxa la setmana passada i ja ha respost les primeres consultes. S'ofereix atenció en cinc idiomes seguint els horaris d'atenció al púbic de l'oficina de turisme.

Aquesta nova via de comunicació s'afegeix als altres canals digitals ja existents com el web, el correu electrònic i els comptes d'Instagram, Facebook i Youtube.