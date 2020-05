Els europeus volen venir a la Costa Brava però demanen protocols de seguretat

L'Agència Catalana de Turisme (ACT) ha anunciat que mercats europeus com ara el francès, el belga, l'holandès i l'alemany confia en poder viatjar a la Costa Brava aquest estiu, malgrat la crisi sanitària. Així ho han explicat aquest dijous les directores de les oficines de l'ACT d'aquests països, en què han remarcat la importància de comunicar els protocols de seguretat que s'apliquin als establiments a l'hora de generar "confiança" entre els visitants. Una de les mostres que es mantindria aquesta aposta és que la majoria de les reserves que ja hi havia pels mesos de juliol i agost no s'han cancel·lat a l'espera de veure com evoluciona la situació. Per altra banda, apunten que les destinacions interiors i el Pirineu guanyaran pes.

La destinació turística de la Costa Brava segueix en ment de molts europeus de cara a aquest estiu. Així ho han explicat les directores de les oficines de l'Agència Catalana de Turisme (ACT) a França, Alemanya i la zona de Benelux. Les tres dones han coincidit en què la majoria d'europeus no han cancel·lat les reserves que havien fet per a la Costa Brava pels mesos de juliol i agost i estan "a l'espera" de veure com evoluciona la situació.

Per altra banda, la directora de l'oficina a França, Josefina Mariné, ha apuntat que aquesta crisi sanitària pot convertir-se en "una oportunitat per a posicionar la destinació de Girona en el marc de turisme rural i pobles d'interiors". Mariné ha apuntat que la gent buscarà "espais verds i patrimoni natural" i la demarcació de Girona compta amb els Pirineus com a principal potencial.

La directora de l'oficina de l'ACT a Alemanya, Monste Sierra, ha coincidit en aquest aspecte i ha afegit que els alemanys que encara no han decidit on anar de vacances aquest any buscarà una zona interior. "El producte de natura transmet més seguretat i llibertat, fugint de les masses".

A més, Sierra s'ha mostrat "optimista" amb el mercat alemany, ja que creu que el país "no pot absorbir" la demanda de turisme que tenen els seus habitants. "A la mínima, la gent sortirà del país", ha afegit. Un altre aspecte que fa pensar en aquesta direcció és que els Alemanya té un gran nombre d'agències de viatges "que ara mateix estan en crisi i volen vendre", per això ha anunciat la importància de teixir relacions amb touroperadors i agències de viatges.

Per altra banda, la directora de l'oficina de Benelux, Inma Ballestín, ha incidit en "el rol que jugaran els touroperadors" aquest estiu. Ballestín creu que molts turistes de Bèlgica i Països Baixos contractaran les vacances amb aquestes empreses per la "seguretat" que comporten, ja que poden cancel·lar-ho fins a l'últim moment i, si fos necessari, els poden repatriar més fàcilment.



El vehicle privat, el principal mitjà de transport

Les tres directores han coincidit en què el cotxe serà el mitjà de transport més utilitzat per viatjar aquest estiu. Això dona cert avantatge a la demarcació gironina pel que fa al turisme francès, ja que "el 75% de francesos que venen a Catalunya ho fan per carretera". Per això Josefina Marinè creu que el Pirineu gironí i la Costa Brava podrien notar menys la crisi de turistes francesos els propers mesos.

De tota manera, ha detallat que el govern francès ha demanat als seus habitants que "redescobreixin França" i per tant que apostin pel turisme nacional. Aquest fet és especialment important, tenint en compte que el 75% dels francesos habitualment fan turisme dins del seu país i només un 25% opten per marxar a l'estranger.

Una situació ben diferent a Alemanya o Bèlgica, on la majoria opten per marxar. Sierra ha destacat que "les ganes de fer turisme dels alemanys no han caigut" i segons apunten els instituts d'estadística "Espanya i Itàlia no quedaran fora a l'hora de fer plans de viatge".

En una situació similar hi ha els Països Baixos o Bèlgica. En els dos països la ciutadania segueix amb especial interès l'avenç del coronavirus a l'estat espanyol per saber si s'obriran les fronteres o no. Segons Ballestín, els europeu "es pregunten si els deixaran arribar o no" a destinacions turístiques com ara la Costa Brava.



És important comunicar els protocols de seguretat

Per altra banda, des de l'ACT han remarcat la "importància" de comunicar sobre totes les accions que es prenguin per garantir la seguretat sanitària. Destaquen que el mercat europeu té interès en saber quines mesures s'aplicaran en els establiments i també a la via pública o en altres espais com ara les platges per tal de garantir les distàncies de seguretat, entre d'altres.

Per això han demanat als establiments i destinacions turístiques que aprofitin les xarxes socials i les vies virtuals per informar detalladament als usuaris i als touroperadors totes les accions que es portin a terme en aquest sentit.