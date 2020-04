El confinament ha desplegat el dispositiu més gran a Figueres per als sensellar

Treballar de forma transversal amb diferents departaments per tal de donar resposta a una mancança social de la ciutat, era possible, i així ho demostra l'actual dispositiu que hi ha al pavelló Rafel Mora. Dotze professionals dedicats exclusivament; nou serveis municipals; quatre entitats col·laboradores, i donacions d'una desena d'empreses, tots estan atenent 24 persones sensellar allotjades al pavelló.

L'estat d'alarma va obligar els ajuntaments a organitzar dispositius que garantissin el compliment del confinament a tothom. Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Figueres i l'entitat Càritas, que tenen el conveni municipal de l'atenció a les persones sensellar, van posar en marxa el dispositiu al pavelló. D'altra banda, el regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, diu que es va augmentar fins a set els pisos de l'ONG Tallers i es va habilitar el Centre Rosa Ymbert per a vuit persones.

Per a la gestió i dinamització del dispositiu del pavelló 24 hores, el govern va contractar la cooperativa Suara i amb els serveis municipals ho van habilitar. L'espai està dotat per complir amb la normativa, i se'ls demana compromís als usuaris, «respecten totes les distàncies», indica la responsable del dispositiu de Serveis Socials, Vivi Pérez. Quan entren, l'equip de Suara fa l'entrevista inicial i la benvinguda. Els usuaris es dutxen i se'ls dona roba neta, facilitada per Càritas, sabates i un kit d'higiene personal. «Sisplau, em pots fer una foto que li vull ensenyar al meu fill com n'estic, de guapo?», un dels primers usuaris que va entrar li va demanar aquest favor a una de les educadores. Dels 25 llits que Creu Roja va posar a disposició, actualment n'hi ha 24 ocupats i, des del principi, s'han atès unes 28 persones. «No és un centre d'aïllament forçós, hi ha hagut tres persones que han marxat, altes voluntàries perquè han trobat alternativa», explica Pérez.

Tenen els àpats garantits amb Altem i durant el dia fan diferents tallers i activitats (com ioga o coneixement personal). A més, poden sortir a la pista de bàsquet tancada, veure la televisió o llegir amb el material cedit pel Servei de Biblioteca de la ciutat. «Estan col·laborant súper bé amb els tallers, és un col·lectiu que sempre està molt sol, s'ajuden molt entre ells i protegeixen molt l'equip», comenta la tècnica.



I, després?

Tant els responsables tècnics com polítics remarquen que és una situació d'emergència i, per tant, una resposta extraordinària, però veuen amb molt bons ulls el resultat d'aquest dispositiu. Per Vivi Pérez l'èxit està en «la coordinació i la qualitat de l'equip humà, que és excel·lent» i, afegeix, «d'aquí no sé què aprendrem. Però estem veient moltes coses impossibles que s'estan aconseguint». Com «és un col·lectiu molt difícil de conèixer», en paraules de la tècnica municipal, s'està aprofitant per fer un acompanyament social i tenir una referència, ja que «normalment és molt difícil perquè quan estan pel carrer estan dispersos», indica Quiroga. «D'aquest dispositiu podem treure molta informació dels seus perfils», i afegeix que servirà per «analitzar tots els elements que tenim i ordenar-los». Aquest espai desapareixerà, «no és l'ideal perquè és un pavelló», però té clar que «s'ha de col·locar la casa primer, si tens les necessitats cobertes, la resta és més fàcil». I conclou que tot això «ens ha de servir per aprendre».