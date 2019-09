Diversos espais de l'escola Els Grecs de Roses, afectats per l'episodi de pluges

L'episodi de pluges intenses viscut a Roses el passat dissabte han produït afectacions de diversa consideració en algunes escoles de la població. L'únic centre que ha vist alterat el desenvolupament normal de les classes a causa d'aquesta situació ha estat l'escola Els Grecs, mentre que Montserrat Vayreda i Jaume Vicens Vives han pogut solucionar les incidències sense major afectació per a l'activitat escolar.

El regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament de Roses, Marc Danés, ha visitat aquest matí tots els centres escolars de la població dels quals el consistori és encarregat del manteniment (Vicens Vives, Els Grecs, Narcís Monturiol, Montserrat Vayreda i les llars d'infants El Cavallet de Mar i El Franquet), on s'ha reunit amb les direccions per avaluar els possibles danys causats per l'episodi de pluges. D'aquests, les dues llars d'infants no presentaven cap tipus d'incidència i han pogut iniciar les classes amb total normalitat.

Pel que fa a la resta de centres, l'escola Narcís Monturiol presentava únicament problemes en la connexió de la xarxa d'ordinadors, que ha estat solventada al llarg del matí. L'escola Vicens Vives ha sofert petites entrades d'aigua que han estat solucionades abans de l'inici de les classes, mentre que l'escola Montserrat Vayreda, on a les 8 del matí ja s'havia traslladat un camió de grava per tapar les acumulacions d'aigua detectades al pati, s'ha vist també afectada per l'entrada d'aigua al gimnàs i a l'ascensor del centre, que ha obligat a efectuar tasques de neteja al llarg del matí, .

El centre més afectat ha estat l'escola Els Grecs, on les aules de cicle infantil i 2 aules de cicle mitjà, així com el gimnàs i el menjador, presentaven importants bassals d'aigua. A més, la telefonia i connexió a internet no funcionava i un tall de llum produït el cap de setmana ha provocat que els ingredients que es conservaven en fred previstos per al dinar d'avui, s'hagin hagut de llençar i s'hagi hagut de canviar el menú. A diferència de la resta d'escoles, els alumnes de les aules afectades sí han vist modificada la seva activitat normal i s'han hagut de traslladar a altres espais disponibles.

Per fer front a aquesta situació, des de l'Ajuntament s'ha reforçat el personal amb conserges d'altres centres no afectats que han treballat en l'enretirada d'aigua i neteja, tasques que se succeiran al llarg del dia amb l'objectiu que els espais afectats estiguin secs i nets per acollir demà els alumnes amb normalitat.

El regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament i l'equip directiu del centre han acordat sol·licitar mesures urgents a la Generalitat de Catalunya, perquè aquesta realitzi les obres necessàries per solucionar les deficiències detectades des de la construcció del centre i evitar així que es tornin a produir situacions com la d'avui.

D'altra banda, Ajuntament i els centres escolars han decidit també crear un protocol d'actuació per preveure les accions necessàries en casos d'episodis de fortes pluges en cap de setmana o fora dels horaris lectius.