«Paraules per viure» clou el curs amb una festa final

Divendres va tenir lloc la festa de final de curs de la desena edició del projecte Paraules per viure, que du a terme l'Institut Ramon Muntaner de Figueres. Per a l'ocasió, van reunir al claustre de l'institut, nens i nenes de segon de primària de l'escola Sant Pau, gent gran de l'Asil Vilallonga i usuaris del centre Alzheimer de Figueres. Diferents actors que participen activament en el projecte i que comparteixen espais i estones aprenent uns dels altres.

Els participants de l'escola Sant Pau van arribar amb dues maletes de llibres, que retornaven als estudiants de l'institut perquè l'any vinent prenguin el relleu del club de lectura amb altres alumnes de primària.

Els més petits van seguir les indicacions dels seus companys, jugant, cantant i ballant al ritme que marcaven les joves estudiants. Per als estudiants de secundària, aquest projecte també ha significat poder compartir i aprendre dels petits, «aquest any, hem tingut el plaer d'anar a l'escola Sant Pau, representant obres de teatre i llegint contes als nens de primària. Ens ha agradat veure com evolucionen i poder celebrar dies especials com Sant Jordi. Tota una experiència que ens agradaria poder repetir», comentava Mireia Guillaumes, alumna de quart d'ESO de l'institut figuerenc.

Per a cloure aquest intercanvi bidireccional de l'aprenentatge de les diverses activitats, els participants van ballar conjuntament una sardana enmig del claustre de l'institut.

El projecte paraigua

Paraules per viure va néixer fa deu anys de la mà d'un grup de professors amb l'objectiu de crear lligams i sinergies culturals entre els alumnes de l'institut Ramon Muntaner, creant el primer club de lectura.

La proposta es va estendre ràpidament a l'escola Sant Pau, amb el «petit club» entre alumnes de secundària i alumnes de segon de primària. També va arribar a l'Asil Vilallonga, amb alumnes de quart d'ESO, que acompanyen els residents un matí cada trimestre sota el lema Ens fem companyia.

Any rere any, altres activitats s'han anat sumant a Paraules per viure, que ara ja actua com a paraigua de totes aquestes propostes, entre elles, Àgora vermut, un altre dels projectes, compartit amb el Casal-Centre Cívic de la Gent Gran de Figueres, amb l'objectiu de parlar i intercanviar opinions entre usuaris i alumnes. Precisament amb aquest grup, l'any passat va participar conjuntament en la manifestació de la gent gran contra les retallades.

El Centre Alzheimer participa també en el projecte a través de Música per a recordar, on nens i nenes amb necessitats educatives especials comparteixen balls i cançons amb els usuaris del centre. Aquesta activitat va obtenir el premi inclusió social 2018 del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

La professora responsable del projecte, Mercè Martí, està contenta del resultat i del premi, ja que «ens va ajudar a guanyar credibilitat i confiança que s'està fent bé». I és que l'equip responsable de Paraules per viure, que formen Mercè Martí, Pilar Tavera i Maria José Valeri és totalment vocacional, i la seva il·lusió de futur és que altres instituts i centres tirin endavant més projectes d'intercanvi com aquests.

Foment de la Sardana

Coincidint amb la celebració de final de curs, es va presentar una nova proposta de cara a l'any vinent: Pep Ventura, la sardana, ballem? Es tracta d'una activitat que utilitzarà el conte En Pep, el nen que somiava sardanes, de Montserrat Segura, i comptarà amb el suport del Foment de la Sardana Pep Ventura.

Durant la festa de la setmana passada, l'autora del llibre i Montserrat Mauné, presidenta del Foment, es van mostrar molt satisfetes amb el nou projecte. Mauné va destacar que «complirà un dels objectius que teníem previst el 2017 com a Capitalitat de la Sardana: incloure el jovent en el món sardanístic, donant a conèixer la figura de Pep Ventura i que coneguessin els passos bàsics de la sardana».

A hores d'ara, l'entitat ha rebut 25 exemplars del conte il·lustrat per Pau Bahí, Marina Gibert, Roser Segura i Dani Torrent.