El departament d'Acció Climàtica i el sector forestal català s'han reunit aquest dissabte al matí a l'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners (la Selva) per constituir formalment la Taula de la Fusta, que és l'òrgan que participa en l'elaboració de la política forestal. La trobada també ha servit per començar a treballar en el Pla General de Política Forestal 2040 adaptat a un context de canvi climàtic. "Hem augmentat el pressupost destinat als boscos en els últims tres anys, passant de 26 milions el 2021 a 41 milions el 2024 i, estem determinats a continuar potenciant el sector forestal per afrontar conjuntament els reptes i oportunitats de futur", ha dit el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.

Durant la seva intervenció a l'acte, el conseller Mascort ha explicat també que la Taula de la Fusta és "l'espai espai de diàleg i cogestió que ha de servir per avaluar totes aquelles mesures i dissenyar conjuntament aquells aspectes que necessiten canvis". Així, ha afegit, que aquest òrgan ha ser "el punt de trobada i d'interlocució del sector forestal amb l'Administració amb reunions periòdiques que serveixin per marcar i proposar conjuntament amb tots els agents implicats línies de foment, de millora i d'experimentació en el sector forestal i en les indústries derivades". Elaboració de Pla de Política Forestal 2040 A més, el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural també ha explicat quins seran els tràmits, objectius i funcions del nou Pla de Política Forestal 2040. En concret, està previst que vetlli per la correcta integració del conjunt de polítiques, estratègies i iniciatives que interactuen amb la gestió i conservació dels terrenys forestals. Entre altres, l'Estratègia del Patrimoni Natural i Biodiversitat 2030, l'Estratègia catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030, l'Estratègia Catalana de Bioeconomia 2021-2030, l'Agenda Rural, el Pla Estratègic per promoure l'Aprofitament Energètic de la Biomassa Forestal i Agrícola 2021-2027 o els documents en curs Pla integrat d'energia i clima de Catalunya 2024-2030 o Pla Territorial Sectorial per a la Planificació i Implantació de les Energies Renovables a Catalunya. La Generalitat està convençuda que "la gestió forestal sostenible a Catalunya esdevé una eina fonamental per a garantir la persistència i multifuncionalitat dels boscos, plantacions, terrenys forestals no arbrats i del medi natural en general". Tot això, afirma, "afavorint l'aprovisionament de béns i serveis ecosistèmics de forma sostenible en el temps, la salut i la vitalitat dels ecosistemes forestals, el desenvolupament socioeconòmic del territori, la conservació de la biodiversitat i la prevenció i mitigació dels impactes dels riscos naturals i del canvi climàtic". Acció Climàtica sosté també que, "amb una superfície forestal del 65%, Catalunya disposa d'una banda, una font de provisió de serveis ecosistèmics ambientals i socioeconòmics que cal potenciar". I considera que aquests "són dinàmics i no estan exempts de riscos, especialment en un context de canvi climàtic".