El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimecres a l'ANC que dirigeixi la pressió contra l'Estat en comptes de fer "retrets a companys de viatge" del moviment independentista.

Ho ha dit en una entrevista de TV3, recollida per Europa Press, després de decidir que no assistirà a la manifestació convocada per l'ANC amb motiu de la Diada de diumenge perquè considera que està plantejada contra els partits i el Govern.

Aragonès ha lamentat que la convocatòria de la manifestació de l'ANC sigui crítica amb el Govern, per la qual cosa creu que "no tindria sentit" assistir a una mobilització dirigida contra l'executiu que presideix.

El president català ha insistit que l'independentisme hauria d'actuar en positiu i respectant la transversalitat del moviment, ja que, al seu parer, és la manera en la qual s'ha avançat fins ara.

"L'independentisme hem de recordar quan hem estat capaços d'avançar: quan partim de la pluralitat i la transversalitat, hem donat la benvinguda a tothom, hem treballat en positiu i hem treballat per sumar i per deixar els retrets enrere", ha defensat.

Preguntat per si ERC ha parlat amb l'ANC per canviar l'enfocament de la manifestació, ha contestat que no demanarà a una entitat que modifiqui el sentit dels seus actes, tot i que li agradaria que fossin tan inclusius com sigui possible i que es dirigeixin contra l'Estat en comptes de criticar la resta d'independentistes: "M'agradaria que aquesta fos la pressió".

Després d'anunciar-se que cap conseller d'ERC anirà a la manifestació mentre que tots els de Junts hi assistiran, Aragonès ha argumentat que s'ha d'"entendre com natural, forma part de la transversalitat de l'independentisme", i ha assenyalat que durant la Diada hi ha molts més actes en els quals tant ell com els membres republicans de l'executiu hi participaran.

Futur del govern

Respecte al debat sobre si Junts sortirà del Govern, Aragonès ha recalcat la necessitat que l'executiu se centri a governar el dia a dia, especialment en el context econòmic i social actual.

"En aquests moments el que la ciutadania ens demana és que tothom continuï assumint les seves responsabilitats més enllà dels matisos o les divergències que hi pugui haver sobre com assolim la independència. En molts altres àmbits hem de continuar treballant, hem d'estar al peu del canó", ha reiterat.

D'aquesta manera, ha dit que no entendria que en aquest moment algú decidís no assumir les seves responsabilitats de govern, per la qual cosa "està convençut" que això no passarà i que Junts continuarà a l'executiu.

Aragonès ha subratllat que hi haurà debat entre els partits per posar-se d'acord en allò que discrepen, però ha insistit que les "institucions s'han de preservar".

Pressupostos

Sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2023, Aragonès ha mantingut que els seus socis prioritaris són la CUP i els comuns, i, malgrat que els cupaires han descartat negociar els comptes, ha dit que continuaran insistint: "M'agradaria que hi poguessin participar".

Preguntat per si descarta el PSC com a soci en els pressupostos, el president ha replicat que té un "model de país" diferent al dels socialistes, de manera que prioritza les formacions amb les quals coincideix més.