Unió de Pagesos insta Acció Climàtica a aconseguir "amb urgència" el consens necessari perquè la temporada de caça major comenci amb normalitat, tenint en compte "la greu situació que suposa la sobrepoblació de senglars". L'entitat ha obtingut el compromís de la Federació Catalana de Caça i d'Agrupcat per dur a terme les actuacions necessàries quan es detectin danys de senglars en conreus. UP ha traslladat aquesta necessitat de consens a la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, en relació amb la crida de la Federació i Agrupcat de no iniciar la temporada de caça major per l'obligació de comunicar les batudes amb antelació prevista a la Resolució de vedes, mesura que consideren "dificulta l'activitat".

Unió de Pagesos considera que si no s'aconsegueix aquest consens abans de l'1 de setembre caldria retirar aquest punt de la Resolució de vedes, tal com proposen les entitats de caçadors, perquè "dificulta molt l'activitat", i "és imprescindible establir mesures per facilitar-la, donada la greu situació de sobrepoblació que pateix la pagesia els darrers anys". "Aquesta situació és "especialment greu" a les comarques de Girona, per a les quals l'organització agrària ja ha demanat la declaració immediata de l'emergència cinegètica.

Unió de Pagesos se suma a la petició de la Federació Catalana de Caça per convocar de forma extraordinària el Consell de Caça de Catalunya i també demana a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi que vetlli per posar en marxa les taules de cogestió per al control de danys d'espècies cinegètiques als diferents Serveis Territorials, així com per declarar l'emergència cinegètica on els indicadors superin els llindars previstos a la normativa.

L'entitat agrària reitera que la situació de danys, tant dels senglars a la major part del país, com de conills a la plana de Lleida, és "molt greu", i que "les actuacions de control dels caçadors són una de les eines a l'abast, encara que no suficient, per millorar la situació". "El control d'aquestes poblacions s'ha de poder dur a terme tot l'any si es volen evitar els danys en moments concrets", sosté Unió de Pagesos.