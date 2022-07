Segons informen el Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra, per reduir la sinistralitat viària aquest estiu i prevenir i combatre els comportaments de risc i les infraccions a les carreteres catalanes, s’incorporen un nou tipus de radars per intensificar i estendre els controls d’excés de velocitat.

Concretament els nous aparells, anomenats TRUCAM II, són modalitat lidar (pistola làser) i per les seves dimensions reduïdes són portàtils i molt lleugers. Precisament per aquest motiu, aquest tipus de cinemòmetre pot ser transportat a l’interior de la maleta d’una moto-patrulla i ubicat en un suport en aquests vehicles policials de dues rodes. Aquest fet permet aprofitar la mobilitat i accessibilitat de la motocicleta per situar el control policial d’excés de velocitat dels Mossos d’Esquadra en ubicacions noves, en les quals un cotxe-patrulla no hi pot estacionar ni situar-s’hi. En aquest sentit, aquesta dinàmica policial amb radars mòbils de darrera tecnologia embarcats en motos-patrulla permeten tenir molta més versatilitat i adaptabilitat en els controls d’excés de velocitat.

La Policia de la Generalitat disposa actualment de 7 radars TRUCAM II repartits per totes les regions policials i properament n’incorporaran 3 més, arribant així als 10 aparells. Convé destacar que aquest cinemòmetre mesura la velocitat dels vehicles des d’una posició estàtica i pot controlar els vehicles a més de 200 metres de distància, tant mesurant-los la velocitat des de davant com des de darrera. A més, es pot utilitzar en accions de vigilància policial nocturnes, atès que l’aparell va equipat amb un flaix de llum infraroja que il·lumina la carretera quan detecta una infracció de velocitat.

Els radars TRUCAM II també permeten fer controls de velocitat selectius de vehicles, una especificitat manual molt útil en els casos de campanyes de control de determinats tipus de vehicle, com ara les motocicletes, o bé altres tipus que tenen una limitació de velocitat especifica, com camions, autocars o furgonetes.A més de les motos-patrulla, l’aparell també es pot fer servir des de diferents tipus de suport: des d’un trípode, des d’un suport per tanca metàl·lica (biona); des d’un suport des de dins d’un vehicle, ja sigui vehicle camuflat, cotxe patrulla o furgoneta, i també es pot instal·lar a l’interior de les caixes radar.

Convé destacar que l’SCT també controla la velocitat excessiva a través dels radars fixos que registren una velocitat en una ubicació concreta i dels radars de tram que calculen la velocitat mitjana entre dues dos punts. Actualment, a la xarxa viària catalana hi ha 246 punts de control, dels quals 38 són radars de tram.

La velocitat excessiva és un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària.

A Catalunya, l’any 2021 la velocitat excessiva o inadequada va intervenir com a causa en el 17,4% dels accidents amb víctimes en vies interurbanes i va augmentar la presència en la casuística de la sinistralitat respecte al 2019 (11,9%).

A més velocitat, més risc d’accident i de lesions greus En cas d’accident, s’ha evidenciat que com més elevada és la velocitat dels vehicles, més alta és la violència de l’impacte, es redueix notablement l’efectivitat dels dispositius de seguretat passiva, com el cinturó de seguretat o el casc, i s’incrementa, per tant, el risc de mortalitat i de patir lesions amb seqüeles greus permanents. És per això que des del Departament d’Interior i des del Servei Català de Trànsit, continuemapostant per la presència de radars, fixos i mòbils, a la xarxa viària catalana amb la finalitat de disminuir l’accidentalitat a les nostres vies.

Els radars, juntament amb la vigilància i les campanyes intensives de control de la velocitat que es fan des de Mossos d’Esquadra i les Policies locals, són actualment elements fonamentals per a la consecució de l’anomenada Visió Zero pel que fa a sinistralitat viària.