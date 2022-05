La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha condicionat la continuïtat de la taula de diàleg a l'"esclariment de responsabilitats" per l'espionatge a polítics independentistes.

"Teníem sobre la taula diferents elements a treballar, i quan la situació sigui diferent esperem reprendre-la", ha afirmat en una entrevista a RNE aquest dilluns recollida per Europa Press.

Ha explicat que a més de les reunions públiques també hi havia trobades informals en les quals --en les seves paraules-- anaven treballant, i ha instat a "recompondre" la confiança, que considera trencada, per continuar amb la taula de diàleg.

Així, Vilagrà ha encoratjat el president del Govern central, Pedro Sánchez, a donar "explicacions aclaridores" sobre l'espionatge al president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Preguntada per si es reuniran tots dos presidents, ha dit esperar que se celebri ràpid i ha destacat que "no és important el lloc, és important el contingut i arribar fins al final".

Exigeix una "resposta formal"

Vilagrà ha exigit una "resposta formal i clara" i ha criticat que, al seu parer, darrere l'espionatge hi ha valors molt poc ètics, molt poc transparents i de poca claredat democràtica.

Ha lamentat que les preguntes que va formular al ministre de Presidència, Félix Bolaños, quan es va desplaçar a Barcelona per abordar la qüestió "no han tingut resposta", i ha insistit a conèixer qui va començar les escoltes, per què, quina informació tenen i quines responsabilitats tenen en això les persones que actualment ocupen càrrecs destacats en el Govern central.

També ha tornat a exigir la desclassificació de documents oficials i garanties que l'espionatge no es repetirà: "Des del primer dia se'ns va dir que tindríem un informe exhaustiu en relació amb el que havia passat perquè era d'una gravetat extrema i especialment a Catalunya va caure com una bomba".

Preguntada per si la destitució de la directora del CNI, Paz Esteban, seria una assumpció de responsabilitats suficient, ha dit que "depèn" i ha considerat que actualment no tenen prou informació per avaluar-ho.

A més a més, ha informat que la Generalitat ha posat els seus advocats a disposició dels investigats que treballen a l'administració catalana o ocupen responsabilitats polítiques i que la resta tindran el seu "acompanyament" a través de l'acusació popular.

Trama russa i JJOO

En referència a la informació publicada a 'El Periódico' segons la qual l'expresident Carles Puigdemont es va entrevistar amb un emissari rus el dia abans de la DUI, Vilagrà ha dit no tenir-ne coneixement i voler-se mantenir "molt lluny de tot l'entramat de trames russes".

"No està confirmat, és una informació col·lateral i en aquest sentit no ens consta de cap manera", ha resolt preguntada per si demanarien explicacions a Puigdemont.

Vilagrà ha descartat la possibilitat que la candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern 2030 no es pugui presentar per discrepàncies polítiques i ha defensat que el Govern d'Aragó va formar part de la comissió tècnica que va arribar a l'acord de distribució de les proves, malgrat que després se'n van despenjar.

"Nosaltres ens centrem en la proposta tècnica i en tot cas veurem si hem d'obrir una nova etapa", ha afegit.