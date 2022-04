Tres persones han resultat ferides de poca gravetat a causa del fort vent que afecta Barcelona. Dues han estat colpejades per una carpa situada a la Superilla literària, que s’ha alçat per la ventada. Segons el SEM, l’incident ha passat en un estand situat al passeig de Gràcia amb la Gran Via a les 14.24 hores. Les dues persones han estat evacuades a l’Hospital Sant Pau, una ferida lleu i l’altra de poca gravetat. A les tres de la tarda un home també ha resultat ferit a la Fira d’Abril del Parc del Fòrum, on ha caigut una estructura metàl·lica pel vent. L’home ha patit un fort cop al cap i ha estat evacuat a l’Hospital del Mar. Les destrosses provocades per la pluja i el vent han obligat a tancar parades com les de Raig Verd i La Central.

La pluja i la pedregada que ha caigut al migdia i el fort vent que ha començat a bufar just després també ha provocat destrosses a les parades de la Superilla literària de Passeig de Gràcia. Des de la llibreria La Central, per exemple, han cancel·lat les signatures que tenien previstes per a aquesta tarda, mentre que l'editorial Raig Verd també ha tancat la parada després que les carpes els hagin sortit volant i les taules han bolcat. "Dotze metres de llibres per llençar. Quina tristor", deia la seva editora, Laura Huerga.