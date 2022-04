"El que veig per Sant Jordi no passa enlloc d'Europa. És la festa del llibre més impressionant". Així és com l'escriptor grec Petros Márkaris descriu el que ja ha estat el seu quart Sant Jordi. "És una festa fascinant", assegura. Ell és un dels molts autors internacionals que han signat llibres aquesta diada i que, malgrat la pluja, han atret lectors fidels. En declaracions a l'ACN, els autors han valorat la proximitat i el tracte amb ells després de dos anys en què ha estat pràcticament impossible per culpa de la pandèmia. "Era necessari recuperar aquest contacte. Ho trobava a faltar", ha assegurat l'escriptor Theodor Kallifatides, que aquest dissabte ha viscut el seu primer Sant Jordi.

Considerat un dels millors escriptors de la seva generació, el noruec Jo Nesbø (Oslo, 1960) gairebé no ha parat de signar llibres aquesta tarda. Aquest és el seu tercer Sant Jordi i està convençut que no serà l'últim: "M'encanta aquesta festa, és impressionant que vingui tanta gent tot i la pluja". Nesbø acaba de presentar a Barcelona el seu darrer llibre de contes, titulat 'L'home de la gelosia', on aplega una dotzena de relats i dues novel·les breus enllaçats per la gelosia, el desig, la infidelitat i la mort. El que més il·lusió li feia d'aquest Sant Jordi era anar a escalar a Sant Llorenç del Munt, un indret que apareix a les seves novel·les, però les previsions meteorològiques li han torçat els plans i, finalment, ha pogut escalar, però ho ha fet en un espai tancat. A la tarda, això sí, ha tingut l'agenda totalment completa amb signatura de llibres a diferents punts de Barcelona. Un altre dels escriptors internacionals que ha signat llibres aquest Sant Jordi és el grec Petros Márkaris, per a qui tampoc ha estat la primera diada. "Sempre és fascinant", assegura. De fet, per a Márkaris la diada és un referent a tot Europa. Durant les firmes del seu darrer llibre, 'Cuarentena', l'autor ha celebrat poder recuperar el contacte amb els lectors. "Calia recuperar el contacte amb el lector" Assegut al costat de Javier Cercas, Theodor Kallifatides (Molai, 1938) ha signat exemplars de la seva darrera novel·la, titulada 'Timandra', una novel·la històrica que porta el nom d'una de les figures femenines més importants de la Grècia clàssica. És la quarta vegada que l'autor grec visita Catalunya, però aquest ha estat el seu primer Sant Jordi. "És fascinant, impressionant. Hi ha molta gent i era necessari recuperar el contacte amb els lectors després de dos anys de pandèmia", ha explicat a l'ACN. Després d'aquesta diada, Kallifatides assegura que li encantaria tornar l'any que ve.