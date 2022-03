El departament de Justícia posarà en marxa una escola d'oficis i treball a tots els centres penitenciaris del país per facilitar que els reclusos puguin reinserir-se laboralment un cop surten de la presó. Així ho ha anunciat la consellera Lourdes Ciuró, que aquest dijous ha participat juntament amb la xef Ada Parellada a un curs de cuina al centre penitenciari Quatre Camins en el marc del curs de restauració que hi imparteix el CIRE. Els participants que aprovin els cursos obtindran un títol homologat a tota la Unió Europea, obrint, així, el ventall d'opcions de trobar feina. Segons dades del departament, més de la meitat de participants en cursos d'aquestes característiques troben feina en allò de què s'han format a dins de la presó.

Ciuró ha explicat que es tracta d'una iniciativa que es posarà en marxa a tots els centres penitenciaris aquest mateix any, donat que s'ha demostrat que allò que s'aprèn al centre reforça les possibilitats de trobar feina un cop se surt del centre. "És molt important que el compliment de la pena vagi acompanyada d'eines per poder-se guanyar la vida un cop surtin, i ara comencem a posar en pràctica l'escola d'oficis i treballs a totes les presons", ha assenyalat la consellera.

És per això que el departament ja té enllestit el mapa de formació tant a les presons com als centres de justícia juvenils. A través dels fons Next Generation, a més, es reforçarà la capacitat tecnològica per poder, entre d'altres, que un formador des d'un centre penitenciari doni classe a altres centres gràcies a una connexió de fibra òptica òptima.

Amb aquesta escola, es proposaran cursos als reclusos d'uns tres mesos de durada, i en acabar-los obtindran un títol homologat per a poder treballar a tota la UE i amb la mateixa validesa com si se l'haguessin tret en una escola d'adults: "Pot ser que una persona que sigui de fora vulgui tornar al seu país, i ho podrà fer i buscar feina", afegeix Ciuró.

Mans a la feina

La consellera ho ha dit des del centre penitenciari de Quatre Camins, on aquest dijous al matí la xef Ada Parellada ha impartit una classe magistral per elaborar brandada de bacallà a sis participants del curs de cuina que el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ofereix als interns. La classe forma part del curs d'operacions bàsiques de restaurant i bar, cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE), que permetrà als interns que el superin aconseguir un certificat de professionalitat homologat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

"El curs els permet aprendre com treballar a la cuina, servir cafès, agafar comandes o emplatar, i els serveix perquè quan surten en tercer grau tinguin una experiència que no tenien prèviament i puguin optar a llocs de feina com la de cambrer o ajudant de cuina", explica la directora del CIRE, Anabel Marcos. En aquest cas es tracta d'un curs d'hosteleria, però les opcions formatives que s'ofereixen s'intenta que coincideixin amb les demandes laborals actuals, amb la perspectiva de fer cursos properament vinculats amb la tecnologia.

Ada Parellada ha acompanyat els sis participants en l'elaboració del plat, donant-los claus i trucs per facilitar algunes feines i fins i tot per garantir la seguretat del cuiner, per exemple, a l'hora de manipular ganivets. L'experiència, diu, ha estat enriquidora per ella per veure com funciona un taller d'aquestes característiques i trencar una paret: "Molts empresaris tenim certs temors a l'hora de contractar-los, però si estan en llibertat és perquè hi ha totes les garanties, la societat hem de fer un esforç per desestigmatitzar l'estada a la presó", ha destacat.

Els participants, per la seva banda, s'han mostrat molt il·lusionats amb la presència de Parellada, que en tot moment ha mantingut un to divertit però a la vegada contundent a l'hora de donar ordres damunt del marbre. En Javier Fernández, un dels interns, creu que el curs li obrirà portes de cara a entrar al món de l'hosteleria.

"M'aporta molt, perquè em vaig quedar dos cops a les portes de muntar un petit restaurant, i vaig veure una oportunitat en el nou curs", explica. De professió transportista, creu que ara podrà donar el pas amb un títol sota el braç.

L'Aimad Afattach, per la seva banda, creu que és una opció tenint en compte com està el mercat laboral. "Al principi de la pandèmia molts cambrers van haver de deixar la feina, i ara mateix en fan falta, em van brindar aquesta oportunitat i vaig decidir tirar endavant", explica, assegurant que té esperances de trobar feina un cop surti de la presó.