La Sindicatura de Comptes ha constatat que els partits polítics es van gastar 13.532.358 MEUR en 'mailing' durant la campanya electoral de les eleccions del 14-F del 2021. Es tracta de les trameses de sobres i paperetes i de la propaganda electoral que els partits envien a casa dels electors. En un informe que ha fet públic la Sindicatura aquest dimecres, l'òrgan apunta que es podria implantar un nou sistema aprofitant les noves tecnologies i evitar el malbaratament de recursos materials i econòmics que es fan servir en cada campanya electoral. També proposa que es "revisi" l'acord de transparència i autolimitació de despeses electorals i de finançament de partits signat el 26 de febrer del 2001.

La Sindicatura considera que "no està justificat" l'increment en l'import de la subvenció per a la tramesa directa i personal que va passar del 0,17 euros a 0,20 per cada elector, segons el decret del Govern 149/2020 del 22 de desembre sobre les eleccions del 14-F.

Després de revisar la despesa de 'mailing', la Sindicatura observa que de l’import màxim de despeses subvencionables, 7.271.659 euros, només han estat justificats per les formacions polítiques 3.680.406, un 50,6% del total.

En l'apartat de les recomanacions, la Sindicatura també considera que s'hauria de regular el "buit legal existent" referent a noves formes de finançament privat com microcrèdits realitzats amb plataformes digitals de finançament col·lectiu.

Tots els partits compleixen el límit de despesa

L'informe constata que els partits han complert el límit màxim de despesa electoral i els de publicitat establerts als articles 55 i 58 de la Llei Orgànica de Règim Electoral (LOREG). I que també van presentar la comptabilitat electoral en el termini establert.