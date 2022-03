La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha reivindicat aquest dilluns el "dret a tenir tots els drets" de les dones, un extrem que "només serà possible si deixem enrere d'una vegada per totes la 'normalitat patriarcal' i construïm una nova normalitat feminista que ens permeti ser lliures". Verge ho ha dit durant l'acte institucional que el Govern ha celebrat la vigília del Dia Internacional de les Dones al Palau de la Generalitat. Al mateix escenari, el cap de l'executiu, Pere Aragonès, ha advocat per avançar cap a "la normalitat feminista" per "eradicar tota forma de desigualat, discriminació i violència envers les dones".

Aragonès ha subratllat la importància "d'eradicar un patriarcat que ens ha configurat una manera de veure el món" i ha reclamat desconstruir aquesta visió per "fer un món molt millor". Per aquest motiu ha reclamat "avançar cap a una societat més equitativa, més justa i més lliure". De la seva banda, Verge ha reclamat parlar de "feminismes en plural" per aconseguir "ser lliures en tota la nostra diversitat, sigui quina sigui la nostra orientació sexual, el nostre origen o color de pell, la nostra edat, les nostres discapacitats, tant si som dones cis com trans". També ha defensat el "dret" de les dones a viure" lliures de desigualtats i de discriminacions sexistes a les aules, a la feina, a l'esport o als mitjans de comunicació". A més ha subratllat la "urgència" de la transformació feminista, que "no és un desig de futur, és una necessitat del present". L'acte, conduït per les humoristes Ana Polo i Maria Rovira, autores del podcast Oye Polo, ha reivindicat avançar cap a una normalitat feminista que sigui justa, igualitària i sense violències.