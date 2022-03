El col·lectiu Micaela, que aplega treballadores de la llar i cuidadores migrades, avisa d'un augment de l'assetjament contra dones russes des de l'inici de la invasió a Ucraïna. La vicepresidenta de l'entitat, Gulnur Zamanova, ha explicat a l'ACN que el darrer cap de setmana van acomiadar una dona de 65 anys que cuidava un avi a Barcelona pel fet de ser russa. "Hi ha por", admet Zamanova, que aquesta discriminació vagi a més perquè es tracta de "persones sense recursos que no recorreran a advocats i que acabaran perdonant". Zamanova recorda que elles no són les culpables de la guerra i que tampoc la volen. Esperen que les males accions dels que les discriminen recaiguin sobre la seva consciència: "Tal faran, tal trobaran".

La dona acomiadada treballava només els caps de setmana i l'acomiadament se li va comunicar aquest dissabte. "Fa unes setmanes em fenies fustigant fins que em van acomiadar", ha escrit la dona a les xarxes socials a través dels perfils del col·lectiu Micaela. La dona feia deu anys que era treballadora de la llar i cuidadora de persones dependents.

En el seu lloc, segons ha explicat l'entitat, hi treballa ara una dona ucraïnesa. Es dona la circumstància, però, que tant la dona russa com la ucraïnesa es coneixien i es portaven bé entre elles. En aquest sentit, lamenten que la família de l'avi que va acomiadar la cuidadora russa reaccionessin de manera "salvatge i absurda" per "ignorància".

Gulnur Zamanova defensa que les dones migrades russes no són ni responsables ni còmplices de la invasió de Vladímir Putin a Ucraïna. "No volem la guerra i no volem conflictes amb altres nacionalitats", explica Zamanova, que insisteix a aclarir que ella, abans que russa, se sent baixkiriana, una de les repúbliques de la federació russa.

El cas que explica és de moment una anècdota, però tem que n'hi puguin haver més després de veure també altres casos d'assetjament a dones russes en espais públics. En aquest sentit, assegura que algunes dones tenen por a parlar en rus en públic pels recels que això pugui generar en algunes persones.

"El darrer cap de setmana ens van dir en un restaurant de Barcelona que millor no parléssim en rus entre nosaltres. Les noies tenen por", denuncia Zamanova. La portaveu del col·lectiu Micaela diu que "mai" s'havia viscut una situació com aquesta amb cap altra de les moltes nacionalitats de les dones que formen part de l'entitat.

Fins ara, explica, els problemes i conflictes que anaven sorgint els anaven solucionant entre elles, es dedicaven a ajudar a trobar feina a altres dones i a defensar els drets del col·lectiu. La gestió de la discriminació de les dones russes, afirma, és una situació totalment nova que els costa digerir.