El Departament de Drets Socials ha obert una investigació per analitzar una adopció internacional i uns expedients d'acolliments sol·licitats Albert Benaiges als anys 90. La investigació s'obre després que el diari Ara hagi destapat un presumpte cas d'abusos amb una seixantena de testimonis per part de l'exprofessor d'Educació Física de l'Escola Barcelona i excoordinador del futbol base del Barça. El departament desconeix si Benaiges va fer algun acolliment, mentre que sí consta que l'adopció internacional se li va concedir. Fonts de Drets Socials han indicat a l'ACN que en aquests moments no hi ha cap expedient obert.

Al Departament li consta que Benaiges va sol·licitar expedients d'acolliment els anys 1993 i 1994, tot i que desconeix si finalment va acollir algun menor. L'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció no es va crear fins l'any 1998. A més, l'any 1996 se li va concedir una adopció internacional. Al Drets Socials també li consta que Albert Benaiges va fer una petició per ser família col·laboradora l'any 2006.