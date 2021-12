El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat la pròrroga per a quinze dies més de les mesures anticovid vigents des de fa dues setmanes, que preveuen, entre altres coses, l'obligatorietat de presentar el passaport covid per entrar a bars, restaurants, discoetques, gimnasos i residències. D'aquesta manera, les mesures estaran vigents almenys fins el dijous 23 de desembre, just abans de Nadal.