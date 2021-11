El TC ha decretar inconstitucional la rebaixa de l’IRPF a les rendes més baixes que va introduir el Govern de la Generalitat l’any passat als pressupostos. La sentència, que ha avançat ElNacional.cat, tomba així la decisió de l'executiu després d'un recurs del govern espanyol per invasió de competències. Ara, el Tribunal Constitucional estima aquest mateix recurs i declara la nul·litat de la mesura fiscal que es va imposar per beneficiar les rendes inferiors a 12.451 euros.

La sentència, a la qual ha tingut accés ElNacional.cat, apel·la a la "seguretat jurídica" per a dir que la decisió d'anul·lar la rebaixa no afectarà les persones que s’han beneficiat de la mesura en la declaració del 2020 i, per tant, no hauran d'abonar els diners que es van estalviar. El que segur que no podran fer, però, és tornar a aplicar-se aquesta rebaixa en el proper exercici.