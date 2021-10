Pep Guardiola i Julio Iglesias són dels primers noms que 'Pandora Papers' assenyala com a usuaris de paradisos fiscals. Més de 600 periodistes de 117 països han analitzat durant dos anys 11,9 milions de documents procedents de 14 despatxos d'advocats especialitzats a crear societats 'offhsore' en paradisos fiscals. 'La Sexta' i el 'País' han participat en aquesta investigació coordinada pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ). Els dos mitjans de comunicació espanyols han trobat més de 700 societats vinculades a Espanya en què destaquen desenes de personalitats rellevants. Guardiola va ser titular d'un compte corrent a Andorra fins al 2012, quan es va acollir a l'amnistia fiscal del govern de Mariano Rajoy.

Guardiola va regularitzar fa gairebé 10 anys un compte a la Banca Privada d'Andorra que havia estat fins llavors oculta al fisc. En total va regularitzar mig milió d'euros dels quals va pagar el 10%, com va fixar el llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. I és que en la investigació l'entrenador de futbol apareix com a apoderat de la societat Repox Investments a Panamà, vinculada al compte andorrà. Segons fons de l'entorn de l'exjugador del Barça, va rebre en aquest compte els seus honoraris com a jugador del Al Alhi, el club de Qatar en el qual va estar del 2003 al 2005.

Entre els primers noms que s'han fet públics vinculats a aquest tipus de societats 'offshores' hi ha personatges rellevants de tot el món com l'exprimer ministre britànic Tony Blair i la seva dona, Cherie; el primer ministre xec, Andrej Babis; i l'exdirector genet del Fons Monetari Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn.

La diferència amb la primera entrega dels 'Papers de Panamá', que van desvelar els secrets d'un sol bufet d'advocats, Mossack Fonseca, és que ara s'ha obtingut documentació de fins a 14 bufets dedicats a obrir societats en paradisos fiscals.

Una societat 'offshore' és una companyia que s'obre en una jurisdicció en la qual l'interessat no hi viu ni realitza cap activitat econòmica. Les 'offshore' són legals si es declaren i es solen obrir en països amb tributacions més baixes i amb una major privacitat de les seves operacions.