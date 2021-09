La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha celebrat que enguany sigui la primera Diada «sense presos polítics» des de l'empresonament dels líders socials i polítics catalans. Tot i això, ha recordat que encara hi ha «exiliats i represaliats».

Borràs s'ha manifestat així just després de fer l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, on ha dit que cal «girar els ulls enrere» per «saber el que necessitem i volem ser», que ha assegurat que és «un país lliure i amb plenitud, sense repressió i amb prosperitat».

La presidenta del Parlament ha fet una crida a participar a tots els actes de la Diada per «defensar els drets i llibertats», que remarca que són «més necessaris que mai».