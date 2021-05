Vuit homes i vuit dones formaran part del Consell Executiu presidit per Pere Aragonès. Els 14 consellers proposats a parts iguals per ERC i JxCat –vuit per partit– ja han sortit a la llum i prendran possessió previsiblement aquest dimecres després que Aragonès ho hagi fet aquest dilluns al vespre.

Els republicans ocuparan vuit carteres del nou Govern. La consellera de Presidència serà Laura Vilagrà, que va ser la número dos de la llista amb què el ja president es va presentar a les eleccions al Parlament per ERC. També seran a l'executiu català l'expresident del Parlament Roger Torrent, que serà conseller d'Empresa i Treball; l'exalcalde socialista de Vilanova i la Geltrú Joan Ignasi Elena, que s'ocuparà d'Interior; el director general de Centres Públics del Departament d'Educació, Josep González Cambray, que assumirà la conselleria; Teresa Jordà, que repetirà com a consellera d'Agricultura sota el reformat Departament d'Acció Climàtica; la síndica del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 Tània Verge s'encarregarà de la flamant Conselleria de Feminismes, i Natàlia Garriga serà la consellera de Cultura.

Pel que fa a les apostes de JxCat, el vicepresident del Govern serà Jordi Puigneró, que la passada legislatura va ser conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i que ara també assumirà unes competències similars. JxCat ha proposat l'exdirectiu de CaixaBank Jaume Giró com a conseller d'Economia; el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, com a conseller del ram; l'exdiputada al Congrés i actual regidora a Sabadell Lourdes Ciuró s'encarregarà de Justícia; la portaveu de JxCat al Parlament, Gemma Geis, serà la nova consellera d'Universitats i Recerca; Acció Exterior recaurà en mans de l'exdelegada del Govern als Estats Units, Victòria Alsina, i l'exdiputada lleidatana Violant Cervera assumirà el Departament de Drets Socials.