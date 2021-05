L'expresident del Parlament i actual diputat d'ERC, Roger Torrent, serà el pròxim conseller d'Empresa i Treball, segons ha avançat aquest dissabte al vespre 'El Periodico'. Com a novetat en aquesta legislatura, el Departament inclourà també Treball, una fusió que el president electe de la Generalitat, Pere Aragonès, va apuntar que havia de servir per afrontar la reconstrucció econòmica i social com a conseqüència de la crisi econòmica derivada de la pandèmia "pensant en els treballadors afectats". Torrent, que en la legislatura passada va ser el president del Parlament i ara era diputat ras d'ERC, substituirà en el càrrec els fins ara consellers Ramon Tremosa i Chakir El Homrani.

Com a resultat del pacte de Govern entre ERC i Junts per Catalunya, en aquesta legislatura el fins ara Departament d'Empresa i Coneixement passa a mans de la formació republicana i a més integra el fins ara Departament de Treball. Alguns dels principals reptes que tindrà el nou conseller per davant són, per exemple, la recuperació dels sectors més perjudicats per la crisi econòmica causada per la pandèmia –com el comerç, el turisme o la restauració- o la recerca de noves empreses que puguin ocupar el buit de Nissan a la Zona Franca –com per exemple una planta de bateries-.

Actualment, hi ha en marxa una mesa de reindustrialització, en què la Generalitat també hi és present.També, tant des de l'àmbit d'Empresa com de Treball, també hi ha en marxa alguns ERO en indústries com a la planta de Bosch a Lliçà d'Amunt o tancaments com el recentment anunciat a Sandoz a Les Franqueses del Vallès, que pot deixar 170 sense feina, entre d'altres.Torrent substituirà Ramon Tremosa, que va ser nomenat l'estiu passat per l'aleshores president de la Generalitat, Quim Torra, després que destituís la consellera Àngels Chacón, qui posteriorment es presentaria a les eleccions com a cap de llista del PDeCAT. En aquella remodelació, també va entrar al Govern Àngels Ponsa a Cultura per Mariàngela Vilallonga i Miquel Sàmper a Interior per Miquel Buch.

El nou Govern tindrà 14 departaments i ERC i JxCat es quedaran la meitat de les carteres cadascun, segons el preacord a què han arribat les dues formacions i que han presentat en una compareixença al Palau Robert. ERC es quedarà Presidència, mantindrà Educació, i passarà a gestionar Interior i Cultura –fins ara en mans de Junts-. A més, els republicans també lideraran Acció Climàtica i Agricultura, Empresa i Treball i el nou departament de Feminismes i Igualtat.

Per la seva banda, Junts es quedarà la vicepresidència i Economia i mantindrà Polítiques Digitals i Territori, que es fusionen. També gestionarà Salut, Acció Exterior, Drets Socials, Justícia i la nova cartera d'Universitats.Juntament amb Torrent, també estan confirmats com a nous membres del Govern Aragonès Jaume Giró, que assumirà la conselleria d'Economia després de la renúncia d'Elsa Artadi, a qui totes les travesses situaven en aquest departament; i Joan Ignasi Elena, que es farà càrrec d'interior a proposta d'ERC.